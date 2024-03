Fitbit, AmazFit, Polar – Comptez vos pas sans compter vos sous avec ces baisses de prix

Les prix des bracelets et montres Fitbit, AmazFit et Polar sont en baisse. C’est le moment de se remettre au sport à petits prix.

Les bracelets et montres connectées Fitbit, Amazfit et Polar bénéficient de baisses de prix. C’est une bonne idée juste avant l’arrivée des beaux jours. Vous allez pouvoir sortir légers et compter vos pas sans compter vos sous.

Les offres sur les bracelets et les montres Fitbit

Le bracelet Fitbit by Google Charge 6 avec un abonnement de 6 mois est 129€ au lieu de 159€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le Fitbit Inspire 3 compatible Android et iOS est à 69,99€ au lieu de 99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La montre Fitbit Versa 4 avec un écran 4 pouces est à 149,99€ au lieu de 229€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La montre Fitbit Sense est au prix de 159€au lieu de 200€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Les promos Amazfit

La montre connectée Amazfit Bip 5 avec GPS est vendue au prix de 79,90€ au lieu de 89,90€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La Amazfit GTR femme de 1,28 pouces avec GPS et son élégant boitier en acier inoxydable est affiché à 99,90€ au lieu de 129€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La très belle montre Amazfit Balance avec paiement sans contact intégré et GPS est vendue 229,90€ au lieu de 249,90€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La montre Amazfit GTS 2 pour femme avec un boitier carré passe de 131€ à 99,90€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

L’impressionnante Amazfit T-RexUltra avec ses fonctions de qualité militaire est vendue 398,90€ au lieu de 469€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Les baisse de prix sur les accessoires et les montres Polar

La montre Pola Ignite 3 est proposée à 219€ au lieu de 339€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La Polar Pacer est vendue 119€ au lieu de 229€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le support vélo Polar est à 21€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

La ceinture pectorale avec son capteur cardiaque haute précision et waterproof est vendue 63€ au lieu de 89€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

