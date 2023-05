French Days – 20 bons plans Samsung Honor Google Pixel et plus !

Les French Days se poursuivent nous avons rassemblé les meilleures offres et bons plans du moment. Smartphone, liseuse, ordinateurs, la High-tech vous donne rendez-vous ici.



En cliquant sur nos liens vous bénéficiez des meilleures offres et bons plans sur Honor, Samsung, Google Pixel, Kobo, Apple, Microsoft, Kindle …

Bons Plans Honor

Honor Magic 5 Pro jusqu’à 200 euros de remise et des cadeaux le téléphone passe à 999 euros . Pour l’achat du téléphone + 100€ de remise + un coupon de 100€ offert + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90€ + une coque offerte, soit 999 euros. Cliquez ici

Honor Magic 5 Lite passe à 379,90€ pour l’achat du téléphone + 50€ de réduction immédiate + une HONOR SuperCharge Power (Max 66W) offerte d’une valeur de 49,90€. Cliquez ici

Honor Magic 4 Pro Le smartphone 6/256Go – À partir de 799,9€ au lieu de 1099,9€ pour l’achat du téléphone, soit 300€ de réduction immédiate. Cliquez ici



Le Honor 70 à partir de 449,90€ pour l’achat du téléphone (soit 100€ de réduction immédiate) + une paire d’écouteurs Earbuds 2 Lite offerte d’une valeur de 99,90€ + un bracelet HONOR Band 7 offert d’une valeur de 59,90€. Cliquez ici

Offres Samsung

Vous cumulez 10 euros tous les 100 euros d’achat Pour cela saisissez le Code FRENCH10 au moment de la commande pour accéder c’est ici

Le smartphone Galaxy Z Fold4 est aussi en promo ! Le Fold4 256 GO passe à 1499 euros au lieu de 1799 euros Cliquez ici ou Cliquez ici

La version 512 GO du Galaxy Z Fold 4 passe quant à elle à 1619€ au lieu de 1919€ Cliquez ici ou Cliquez ici

Le projecteur The Freestyle. Vous pouvez profiter d’une réduction de 35% immédiate. Son prix passe de 799€ à 521,44€. Vous économisez ainsi plus de 277€. C’est une offre à ne pas manquer ! Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Chez Microsoft le prix des ordinateurs et tablettes en chute libre !

– Microsoft Surface Pro 9, écran 13 pouces, WiFi, 8 Go de RAM, 256 Go SSD, Intel EVO Core i5, Vert Forêt – Le prix est à 1129€ au lieu de 1290,22€. Vous économisez 12% soit 161€ de moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– Microsoft Surface Laptop 4 13.5 pouces, Processeur Intel Core i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, couleur Sable et finition métal. Ce PC portable est en vente à 999€ au lieu de 1340,50€ Vous économisez 341,5€ soit 25% de moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Surface Laptop Go 2, écran tactile 12,4 pouces, Intel Core i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD, couleur Bleu Glacier. Ce PC portable ultra léger est vendu 699€ au lieu de 799,99€. Vous économisez 13% soit 100,99€ de moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Microsoft Surface Go 3, écran 10,5 pouces, 8Go RAM, 128Go SSD, Intel Core i3, Wifi, couleur Noir. Ce PC 2-en-1 est vendu 589€ au lieu de 677€. Vous bénéficiez d’une réduction de 13% soit 88€ de moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– Pack Microsoft Surface Pro 7+, écran tactile 13 pouces, 16 Go RAM, 256 Go SSD, Intel Core i5, couleur Platine + Clavier AZERTY Noir. Cet ordinateur portable muni de son clavier est vendu 999€ au lieu de 1748,99€. Vous profitez d’une réduction de 43% soit 749€ de moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a est proposé à 459€ mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30% pendant les French Days. Vous réalisez une économie de 136,72€ pour un prix final de 322,28€ !

Cette offre est valable sur la couleur Galet et la configuration 6/128Go. N’attendez pas pour craquer.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Apple Airpods

Les Apple AirPods 3 avec leur boitier de recharge MagSafe passent de 219€ à 185€. Vous réalisez une économie immédiate de 34€, soit 16% de moins. Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Vous pouvez également bénéficier d’une réduction sur les Apple AirPods 3 équipés d’un boitier de charge Lightning. Le prix de ces écouteurs intra-auriculaire tombe à 186€ au lieu de 209€. Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Liseuses Kobo

Profitez d’une réduction de 20% sur la Kobo Clara 2E, qui passe de 149,99 € à 129,99 €, et de 15% sur la Kobo Sage, qui passe de 299,99 € à 269,99 €. Mais attention, cette offre est valable jusqu’au 15 mai seulement, alors ne tardez pas trop pour en profiter ! Kobo Sage le bon plan est ici Kobo Clara 2E le bon plan est ici

Liseuses Amazon Kindle

Kindle Paperwhite 2022 passe à 134.99€ au lieu de 169.99 euros Cliquez ici

La liseuse Kindle modèle 2022 passe à 94.99€ au lieu de 109.99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite Signature Essentials Bundle – Kindle Paperwhite Signature Edition (32 Go, sans publicités), Étui en cuir et Station de charge sans fil Made for Amazon . Le prix promo 224.97 au lieu de 269.97€ Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

