French Days – Des tablettes Samsung en bon plan

Pour les French Days voici des bons plans sur les tablettes Samsung, la remise est intéressante et plusieurs modèles sont en promo.

Suivez le guide et découvrez notre sélection de tablettes Samsung à prix doux !

Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4″ Wifi 128 Go Argent passe 549.99€ au lieu de 649.99€ et vous obtenez en plus un ODR de remboursement de 100 euros de Samsung + 1 clavier sans fil Bluetooth offert Cliquez ici

Galaxy Tab S7 FE 12,4″ Wifi 64 Go passe à 499.99€ au lieu de 599.99€ et vous obtenez en plus un ODR de remboursement de 100 euros de Samsung + 1 clavier sans fil Bluetooth offert Cliquez ici

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7″ 32 Go 4G passe à 189.99€ au lieu de 219.99€ Cliquez ici

Samsung Galaxy Tab A8 10,5″ 4G 128 Go Gris anthracite passe à 349.99€ au lieu de 379.99€ Cliquez ici En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici