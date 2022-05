Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Une claque magistrale

On a vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness en avant-première. On vous dit ce qu’on en a pensé, sans spoiler.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est le deuxième volet consacré au magicien Stephen Strange. Il va être très difficile de vous parler du film tant il est riche et inventif sans spolier la moindre scène.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Sam Raimi aux commandes

On peut commencer par vous dire que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est réalisé par Sam Raimi et c’est une vrai claque. C’est un habitué des films de super-héros puisqu’il était déjà aux commandes des premiers Spider-Man. Il fait beaucoup plus fort et il va beaucoup plus loin.

Ce Doctor Strange 2 surfe sur le thème du Multivers. Cette idée lui ouvre des portes à l’infini. Le scénario est à la fois inventif et créatif à tous les niveaux. On va de surprises en surprises notamment avec les acteurs.

Les univers parallèles permettent de modifier le casting des super-héros avec d’autres personnages du Multivers. En les voyant, on se dit que leur nouveau costume leur va comme un gant. On a même le plaisir de voir revenir des vétérans des super-héros.

Sam Raimi n’hésite pas à se faire plaisir avec un caméo et des références en lien avec Evil Dead.

On prend également une grosse claque au niveau visuel avec des effets spéciaux qui jouent sur la folie du Multivers et les pouvoirs de Doctor Strange. Rien n’est impossible. Certains combats sont époustouflants. Il faudra ouvrir grand les yeux mais aussi les oreilles. On ne veut pas vous en dire plus pour ne pas gâcher la surprise.

Faut-il voir d’autres films Marvel pour comprendre Doctor Strange 2 ?

A la question peut-on voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness sans avoir vu les autres séries et films du MCU ? On aurait tendance à vous répondre oui.

Cela ne gêne absolument pas la compréhension du film. Cependant vous passerez à côté de certaines allusions, remarques ou personnages. Pour être complètement à jour, on vous conseille de regarder Doctor Strange, Wanda Vision, Loki et Sipder Man : No Way Home.

Pour IDBOOX, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un des meilleurs films du MCU et en plus il reste accessible au grand public.

Un dernier mot avant de vous précipiter dans les salles obscures. C’est une tradition dans les films Marvel. Ne partez pas avant la fin du générique, deux surprises vous attendent. Découvrez les autres films et livres autour de Docteur Strange ici