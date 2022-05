French Days – Les meilleurs bons plans du week-end

Les French Days se poursuivent avec de bonnes affaires et des promos intéressante sur la High-Tech.

Pensez à la fête des mères et la fête des pères qui approchent pour faire un beau cadeau à prix promo.

Nous avons sélectionné plusieurs produits en bon plan dans le domaine des smartphones, tablettes, liseuses etc. Les French Days se terminent le lundi 9 mai.

Suivez le guide pour les promos French Days du week-end !

Smartphone

OPPO Reno6 Pro 5G 128 GO est doté d’un capteur Sony de 50 MP, et d’un écran AMOLED compatible HDR10+. Il passe à 599,90 € au lieu de 799,90 €, soit 200 € de réduction immédiate Cliquez ici ou Cliquez ici .

Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GO est à 599€ au lieu de 759€ vous économisez 160€ et une paire de galaxy Buds est offerte Cliquez ici

Xiaomi 11T Pro 256GO ce smartphone haut de gamme passe à 599€ au lieu de 699€ vous économisez 100€ Cliquez ici

Xiaomi 11T 5G 128 GO est aussi en promo il passe à 469€ au lieu de 499€ Cliquez ici

iPhone 11 Noir 128Go est vendu habituellement 639€. Il passe à 589€

Cliquez sur ce lien pour acheter

iPhone 11 avec 64Go de stockage passe de 589€ à 539€

Suivez ce lien pour l’acheter.

Tablette

Galaxy Tab S7 FE 12,4″ Wifi 64 Go passe à 499.99€ au lieu de 599.99€ et vous obtenez en plus un ODR de remboursement de 100 euros de Samsung + 1 clavier sans fil Bluetooth offert Cliquez ici

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7″ 32 Go 4G passe à 189.99€ au lieu de 219.99€ Cliquez ici

Samsung Galaxy Tab A8 10,5″ 4G 128 Go Gris anthracite passe à 349.99€ au lieu de 379.99€ Cliquez ici

Galaxy Tab S8 jusqu’à 200 euros de reprise + 1 book cover offert en utilisant le code S8ULTRAFD Cliquez ici

iPad Air 2020 (4éme Gen) Wifi avec 256Go de stockage de couleur argent est habituellement à 839,99€. Il passe à 799,99€. Vous économisez 40€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– L’iPad Air 2020 (4éme Gen) Cellular avec 64Go de stockage en version Argent est vendu 809,99€. Grâce aux French Days, il passe à 749,99€ soit 60€ en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– La tablette iPad Air 2020 (4éme Gen) WiFi avec 64Go de stockage en version argent est à 639,99€ au lieu de 669,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– L’iPad Air 256Go avec connexion cellulaire. Le modèle Argent est vendu à 899,99€ au lieu de 979,99€. Vous profitez d’une réduction de 80€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Ordinateurs

Microsoft Surface Laptop Go 12.4″ Intel Core i5 4 Go RAM 64 Go eMMC Platine passe à 499.99€ au lieu de 629.99€ Cliquez ici

PC Ultra-Portable Microsoft Surface Laptop Go 12.4″ Intel Core i5 8 Go RAM 128 Go SSD Bleu asse à 599.99€ au lieu de 799.99€ Cliquez ici ou Cliquez ici

PC Ultra-Portable Microsoft Surface Laptop Go 12.4″ Intel Core i5 8 Go RAM 128 Go SSD Or passe à 599.99€ au lieu de 799.99€ Cliquez ici

Ultra-Portable Microsoft Surface Laptop Go 12.4″ Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD passe à 749.99€ au lieu de 999.99€ Cliquez ici

Huawei MateBook D15. C’est un PC de 1,6 pouces. Il embarque un processeur Intel Core 5 de 11ème génération qavec 8Go de RAM et 256Go de stockage en SSD.

Ce PC est vendu 649,99€ au lieu de 799,99€. Vous économisez 150€ soit 19% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– On poursuit avec le très beau Huawei MateBook 14s. C’est un ordinateur de 14,2 pouces. Il a la particularité de posséder une écran tactile 2,5K de 90Hz. Il tourne avec un processeur Intel Core i7 de 11ème gen, 16Go de RAM et 1To de SSD. Cet ordinateur est proposé à 1249,99€ au lieu de 1549,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– Le Huawei MateBook est un PC portable de 15,6 pouces Full HD. Sa configuration est plus modeste mais son prix encore plus accessible. Il tourne avec un processeur Intel Core i3 de 10ème gen avec 8Go de RAM et un SSD de 256Go. Son prix est seulement de 499,99€ au lieu de 699,99€. Vous bénéficiez d’une remise de 200€ soit 29% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

– On termine avec le Huawei MateBook D15. Ce PC portable de 15,6 pouces tourne avec un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Son prix passe de 849,99€ à 699,99€. Vous économisez 150€ soit 18% en moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Liseuses

La liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition passe à 154.99€ au lieu de 189.99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021 passe à 104.99€ au lieu de 139.99€ Cliquez ici

La Kobo Nia est en bon plan à 79.99 euros au lieu de 99.99 euros c’est une bonne affaire pour une liseuse simple à utiliser et performante. Cliquez ici pour vous procurer la liseuse de livres numériques Kobo Nia Ou Cliquez ici