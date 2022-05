French Days Printemps 2022 – Les dates et conseils

Les French Days sont de retour pour ce printemps 2022. Profitez de bons plans proposés par de grandes enseignes sur internet.

Faites du bien à votre porte-monnaie et pensez Fête des mères et des pères. Profitez de belles remises sur des milliers d’articles ! Les French Days est une initiative de sites marchands français.

French Days les dates

Pendant 5 jours, les enseignes vont vous proposer des promos intéressantes sur : Fnac, Rue du Commerce, Darty, Amazon , Boulanger, Samsung, Electro Dépôt, Rakuten

Cette opération 2022 consacrée aux bons plans dans tous les domaines et notamment la High-Tech débute le 4 mai à 7H et durera jusqu’au 9 mai 7H



Bien entendu en suivant notre site, nous sélectionnerons pour vous les meilleurs bons plans et promos dans la High-tech à retrouver ici

Un conseil malin pour bien profiter des French Days

Si vous avez envie de quelque chose au meilleur prix, procédez ainsi.

Baladez-vous sur les sites, notez les produits que vous souhaitez acheter le jour J avec les prix. Avec cette liste, vous pourrez définir votre budget.

Le jour J, retournez sur ces produits et voyez si l’offre est intéressante avant de vous décider. Les sites les plus intéressants pour la High-tech pour les French Days de mai 2022 : smartphone, tablettes, ordinateurs, objets connectés, accessoires, TV, jeux vidéo etc … Fnac, Rue du Commerce, Darty, Amazon , Boulanger, Samsung, Electro Dépôt, Rakuten CDiscount