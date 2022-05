Honor Magic 4 Lite test – Le nouveau champion du milieu de gamme ?

Le Honor Magic4 Lite 5G est-il le nouveau champion du segment milieu de gamme ? La réponse dans notre test.

Le Honor Magic 4 Lite ouvre la marche avant le lancement du Honor Magic 4 Pro. Ce smartphone milieu de gamme est à 349€. Découvrez ce qu’il vaut dans notre test.

Honor Magic 4 Lite – Un design reconnaissable

Le Honor Magic 4 Lite reprend les codes du flagship que nous avions pu approcher au MWC 2022. En apparence, on pourrait s’y méprendre mais on revient à la réalité dès qu’on le prend en main.

Le Honor Magic 4 Lite est un grand smartphone et ses dimensions ne le prédestine pas à être utilisé d’une seule main. Compte tenu de ses dimensions (166 x 75,78 x 8,05 mm et 189 g), il est impossible de parcourir tout l’écran avec le pouce.

Il offre tout de même une prise en main agréable notamment grâce aux bords incurvés de sa coque arrière. Celle-ci est en plastique avec un effet satiné et une texture qui n’imprime pas les traces de doigts.

Elle est ornée du fameux cercle noir qui abrite l’appareil photo. Ce grand module a le mérite d’offrir une bonne stabilité au smartphone quand il est posé à plat.

Un écran 120Hz

Le Honor Magic 4 Lite arbore un grand écran de 6,81 pouces avec une petite perforation centrale. Il recouvre 94% de la surface avant de l’appareil. La résolution atteint 2388 x 1080 pixels. Honor a opté pour une technologie LCD.

Ca n’est pas une dalle AMOLED mais elle offre des couleurs éclatantes qui ne virent pas vers le bleu. De toute façon l’interface offre plusieurs réglages pour adapter la tonalité à ses goûts.

Cet écran affiche un taux de rafraichissement de 120Hz dynamique. Il s’adapte automatiquement au type de contenu diffusé pour économiser de la batterie.

Le niveau de luminosité dépasse les 400 nits. Comme vous pouvez le constater sur la photo, c’est juste pour déchiffrer en plein soleil ce qui s’affiche à l’écran.

On reste sur l’écran avec le scanner d’empreintes. Inutile de tapoter l’écran pour déverrouiller le smartphone, il ne se trouve pas sous la dalle mais sur la tranche. Le lecteur est bien placé et réactif.

Les performances

Le Honor Magic 4 Lite tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695, compatible 5G. Il est assisté par 6Go de RAM auxquels viennent s’ajouter 2Go de RAM virtuelle.

Le smartphone intègre 128Go de stockage. Il faudra apprendre à gérer cet espace puisqu’il n’est pas extensible via microSD. Le smartphone dispose uniquement d’un double slot pour deux nano-SIM.

Avec cette combinaison, vous pouvez jouer à des titres pas trop gourmands dans de bonnes conditions. Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes élevés et une fréquence d’image calée sur le niveau élevé également. Vous n’irez pas plus loin sous peine de perdre toute fluidité.

L’autonomie

Une batterie de 4800mAh alimente le Honor Magic 4 Lite. Elle lui offre une confortable autonomie qui variera entre un jour et demi et deux jours selon vos usages et le passage en 120Hz. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% d’énergie.

Cette batterie est compatible avec la super charge 66W. Elle passe de 0 à 50% en 15 minutes. Il faut patienter une heure pour atteindre les 100%. Cela va sans dire, le chargeur est inclus dans la boite.

La photo

Le Honor Magic 4 Lite a fait l’économie d’un capteur ultra grand-angle. Il faudra se contenter d’un capteur principal de 48MP. Il ne démérite pas. Le smartphone restitue des clichés avec des couleurs proches de la réalité et un bon niveau de détail.

Un capteur de 2MP assure la réalisation de portraits corrects. Malheureusement, l’algorithme se révèle assez capricieux. On peut se retrouver avec des détourages précis ou un ornement capillaire noyé dans un flou envahissant. Le résultat varie selon le bon vouloir du smartphone.

Il vous reste le capteur Macro de 2MP pour vous amuser si vous êtes un adepte des photos de près.

Concernant la vidéo, la résolution ne dépasse pas 1080p avec une fréquence d’images de 30fps. C’est un peu léger.

La photo de nuit

On arrive maintenant au test des photos en faible luminosité. On passera directement au mode Nuit sans faire un détour part la case automatique qui est assez médiocre. Les photos sont floues et les détails aux abonnés absents. Heureusement, le Mode Nuit relève le niveau. Il accentue les détails tout en supprimant le bruit.

Le niveau de luminosité est légèrement rehaussé ce qui permet aux photos de conserver des couleurs réalistes. Il y a parfois quelques ratés mais c’est principalement dû à l’éclairage urbain que peu de smartphones réussissent à dompter.

Honor Magic 4 Lite – Ce qu’on en pense

Le Honor Magic 4 Lite a l’aspect du Magic 4 Pro mais il en est loin d’en avoir la saveur. C’est un pur smartphone milieu de gamme qui a bien du mal à se démarquer de la concurrence. Il souffre de déséquilibres qui le pénalisent.

On retiendra parmi les points positifs son écran 120Hz, sa compatibilité 5G, sa bonne autonomie et sa recharge rapide de 66W.

De l’autre côté, on est une peu déçu par les capacités limitées de son appareil photo. Le capteur principal de 48MP ne vous laissera pas tomber de jour comme de nuit mais ça s’arrête là. C’est un peu léger et on en attendait plus pour 349€. Pour vous procurer le smartphone Cliquez ici

La fiche technique

Honor Magic 4 Lite – 5G Ecran 6,81 pouces LCD – 120Hz dynamique Définition 2388 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 6Go DDR4 Stockage 128Go UFS 2.2 Extension Non Caméras arrières 48MP (f/1.8) + 2MP Macro (f/2.4) + 2MP profondeur (f/2.4) Caméras frontales 16MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4800mAh Charge rapide 66W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Latéral Prise Jack Non Audio Mono Android Android 11 – Magic IU 4.2 Dimensions 166,07 x 75,78 x 8,05 mm – 189 g