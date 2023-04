Honor Magic 5 Pro et Honor Magic5 Lite en super bon plan !

Honor propose des offres généreuses sur deux de ses smartphones phares. Le tout nouveau Honor Magic5 Pro et le Honor Magic 5 Lite sont en bon plan, profitez de ces offres que vous vouliez un smartphone abordable ou très haut de gamme !

Le Honor Magic 5 Pro passe à 999 euros au lieu de 1199€ et une tablette Honor Pad 8 est offerte utilisez le code APRCPS5P Cliquez ici

Honor Magic5 Lite passe à 329€ au lieu de 379€ et un chargeur est offert Cliquez ici

Honor Magic 5 Pro ce qu’il faut savoir

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme, le Honor Magic 5 Pro est fait pour vous. Ce modèle vous offre un écran AMOLED LTPO de 6,81 pouces avec une résolution de 1312 x 2848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il embarque également la puce Snapdragon 8 Gen 2, qui vous garantit des performances fluides et rapides. Côté photo, vous bénéficiez d’un triple capteur arrière de 50 mégapixels chacun, qui vous permet de capturer des images de qualité en toutes circonstances.

Et pour couronner le tout, le Honor Magic 5 Pro dispose d’une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 66 W.

En ce moment, vous pouvez profiter d’une offre exceptionnelle : avec le code promo APRCPS5P, vous obtenez 50 euros de réduction sur le Honor Magic 5 Pro et une tablette Honor Pad 8 offerte. N’attendez plus, commandez vite votre Honor Magic 5 Pro Cliquez ici !

Honor Magic 5 Lite les infos

Le Honor Magic5 Lite vous offre un écran incurvé OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour profiter de vos contenus multimédias avec une fluidité incomparable.

De plus, le Honor Magic5 Lite embarque un processeur Snapdragon 695 compatible avec la 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour vous garantir une expérience utilisateur rapide et sans accroc. Et ce n’est pas tout !

Le Honor Magic5 Lite dispose également d’une batterie de 5100 mAh qui vous assure jusqu’à deux jours d’autonomie, ainsi qu’un système de charge rapide de 40W qui vous permet de récupérer 70% de batterie en seulement 30 minutes. Enfin, le Honor Magic5 Lite vous séduira par son design ultra-fin de 7,9 mm et son îlot photo circulaire qui abrite trois capteurs, dont un principal de 64 MP, pour immortaliser vos meilleurs moments.

Profitez dès maintenant d’une offre exceptionnelle : le Honor Magic5 Lite est à seulement 329 euros au lieu de 379 euros, soit 50 euros de réduction ! Et en plus, vous recevrez en cadeau un Honor Super Charge, un chargeur sans fil qui vous permettra de recharger votre smartphone en toute simplicité. Ne manquez pas cette opportunité et commandez vite votre Honor Magic5 Lite Cliquez ici!

