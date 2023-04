Jeu Concours – 4 livres sur le thème de Star Wars à gagner !

Le 4 mai on célèbre la saga Star Wars ! May The 4th Be With You pour ce jeu concours organisé en partenariat avec Les Editions Huginn&Muninn.

Nous mettons en jeu 4 magnifiques livres qui parlent de Star Wars : beaux livres, livres jeu ou livre Pop-up le Jedi qui est en vous ne pourra résister à ce jeu qui débute le 28 avril et se termine le 4 mai.

Quels sont les livres à gagner ?

Star Wars – La saga Skywalker, un livre Pop-up. Ultimate Star Wars Lego – Star Wars la revue N°1. Star Wars l’encyclopédie illustrée (mise à jour et augmentée)

Star Wars – La saga Skywalker

Retrouvez tous les grands moments de la saga Skywalker dans cette merveille de papier, conçue par l’artiste Matthew Reinhart. Ce livre pop-up exceptionnel vous plonge dans l’action de la saga : lâchez les snowspeeders rebelles contre les marcheurs TB-TT, aidez le Faucon Millénium à s’échapper de Jakku… Chaque double page cache de nombreux dépliants, et se déploie pour finalement exposer toute l’histoire des Skywalker dans une scène géante. Un essentiel pour tous les fans de la Galaxie, petits et grands !

Cliquez ici pour découvrir

Star Wars l’encyclopédie illustrée

Cette nouvelle encyclopédie, mise à jour et augmentée révèle tous les secrets de l’univers LEGO Star Wars : vaisseaux, véhicules, créatures, droïdes, armes et figurines. L’HISTOIRE Une chronologie illustrée de LEGO Star Wars des premiers modèles aux boîtes les plus récentes. LE GUIDE COMPLET La conception et la création des pièces. Les jeux vidéo et les dessins animés. L’évolution des modèles. Une galerie complète des mini figurines. LA RÉFÉRENCE Les 1001détails du Faucon Millenium, du village Ewok, de l’Étoile Noire… Tous les modèles rares ou exclusifs. Tous les minisets, microfighters, planètes… UNE FIGURINE EXCLUSIVE EST UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC CE LIVRE ! Cliquez ici pour découvrir

Ultimate Star Wars Lego

C’est l’encyclopédie la plus complète sur l’univers LEGO® Star Wars?, reprenant toutes les collections et mini-figurines LEGO éditées. Cet ouvrage grand format superbement illustré est un guide indispensable pour les jeunes fans et un livre de référence pour les adultes. Elle dévoile également les coulisses de LEGO Star Wars, pour comprendre ce phénomène depuis les années 1990 jusqu’aux derniers films parus. Cliquez ici pour découvrir

La Revue Star Wars N°1

Dossiers documentés et illustrés, entretiens au long cours, nouvelle exclusive de La Haute République, photos de coulisses et archives… Retrouvez dans Star Wars la Revue le meilleur des sujets sur les films, les séries, les jouets, les romans, mais surtout les artistes et les experts qui ont fait de la saga un univers à explorer à l’infini. Plus de 200 pages richement illustrées pour retraverser toute la galaxie dans ce luxueux mook, à paraître tous les mois de mai. Cliquez ici pour découvrir

Participez à notre Jeu Concours Star Wars !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

4 Livres Star Wars Remplissez le formulaire pour participer au jeu concours.

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 4 livres à gagner (2 gagnants, 2 livres chacun) Star Wars – La saga Skywalker, un livre Pop-upValeur 24.95€. Ultimate Star Wars Lego Valeur 12.95€. Star Wars la revue N°1. valeur 24.95€. Star Wars l’encyclopédie illustrée Valeur 14.95€

– Le concours est ouvert du 28 avril au 4 mai 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau jeu concours !