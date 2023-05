iPhone 14 Pro – Baisses de prix importantes sur tous les iPhone 14 pour les French Days

L’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro Max sont en promotion à l’occasion des French Days 2023.

Ce bon plan ne laissera pas les fans d’Apple indifférents. Les prix des tous les iPhone 14 sont en baisse pendant les French Days. Cette promotion spéciale concerne l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Plus et même l’iPhone 14 Pro Max.

Les réductions vont de 11% à 17%. C’est le moment de craquer et de se faire plaisir.

– L’iPhone 14 avec 256Go et de couleur noir est vendue 968€ au lieu de 1149€. Vous réalisez une économie de 181€ soit 16% de moins.

– Le smartphone iPhone 14 Plus Bleu avec un espace de stockage de 128Go est au prix de 969€ au lieu de 1169€. Cela correspond à une réduction de 200€ soit 17% en moins sur le prix final.

– L’iPhone 14 Pro Noir sidéral avec 128Go de stockage est vendu 1179€ au lieu de 1329€. Vous profitez d’une réduction de 11% soit 150€ de moins.

– L’Apple iPhone 14 Pro Max Noir Sidéral avec 128Go de stockage passe de 1479€ à 1229€. Vous économisez 17% soit 250e de moins.

Toujours d’actualité et toujours aussi beau, on termine avec l’iPhone 13 Pro Max. Le smartphone d’Apple avec 256Go de stockage en bleu est vendu seulement 949€ au lieu de 1142,90€. Vous économisez avec ce smartphone reconditionné 193,90€.

iPhone 14 Pro – Les principaux points forts

L’iPhone 14 Pro est le dernier smartphone d’Apple. Voici ce qu’il faut savoir sur ce smartphone qui repousse les limites de la technologie.

L’iPhone 14 Pro intègre un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif montre jusqu’à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Autre nouveauté, l’écran reste toujours activé, ce qui permet de consulter l’heure, la date, les notifications et les widgets sans avoir à déverrouiller son iPhone 14 Pro.

Mais la grande nouveauté de l’iPhone 14 Pro est la fonction Dynamic Island. Ce pop-up situé au niveau de la caméra Selfie permet d’accéder à des informations et des actions rapides sans interrompre ce que l’on fait. L’iPhone 14 Pro embarque un appareil photo pro qui s’appuie sur un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif 2x de 12 MP et un téléobjectif 3x de 12 MP.

Le système photo pro bénéficie également du Photonic Engine, un processeur d’image qui optimise chaque photo grâce à une analyse pixel par pixel. Les couleurs sont plus éclatantes et plus fidèles.

Il faut également mentionner la présence de puissante puce A16 Bionic. C’est le processeur le plus puissante jamais conçue par Apple avec un Neural Engine à seize cœurs.

