Bookeen Notéa – La liseuse Bloc-notes de nouveau disponible

Depuis le rachat de Bookeen par Vivlio, la liseuse bloc notes Bookeen Notéa avait disparu des stores. Cet appareil est relancé aujourd’hui, il est de nouveau disponible.

La Bookeen Notéa nous avait impressionné lors de notre test. Cette machine hybride à mi-chemin entre la liseuse, le bloc notes numérique et la tablette graphique a su convaincre de nombreux usagers professionnels ou grand public. Regardez notre vidéo en fin d’article pour la découvrir ! Disponible ici

Bookeen Notéa ce qu’il faut savoir

L’appareil est de taille puisque l’écran fait 10.3 pouces avec 32 GO de stockage, entièrement tactile.

Bookeen Notéa est dotée d’un bouton d’allumage, d’un port USB pour la recharger et de deux hauts parleurs.

Elle tourne sous Android 8.1 ce qui veut dire que vous pouvez aller sur Internet et surfer, le tout en noir et blanc.

La qualité de l’écran est assez bluffante (vous verrez toutes les caractéristiques techniques en fin d’article). On est sur un écran lisse, doux comme la soie. Les contrastes sont marqués, la lisibilité exemplaire. L’écran est réactif, la latence est plus que limitée.

Notéa est proposée avec plusieurs applications embarquées, dont le Google Playstore. La présence du store permet à chaque utilisateur de télécharger des applications comme on le fait naturellement sur un smartphone.

Un stylo numérique intelligent signé WACOM est dans la boite. Il permet d’écrire et de choisir la taille du trait, mais aussi de piloter le terminal, comme par exemple activer la connexion Wifi, le changement de page, marche / arrêt de l’appareil…

Il fonctionne en Bluetooth et se recharge grâce à un câble Micro-USB qu’on branche sur la Notéa. La Notéa coûte un peu plus cher que lors de son lancement. On peut se la procurer pour 419.99€ Cliquez ici