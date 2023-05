L’Apple Watch Ultra s’offre une belle réduction

Vous en avez rêvé l’Apple Watch Ultra est en promotion. C’est un bon plan incontournable pour tous les amoureux d’Apple.

L’Apple Watch Ultra est la montre connectée la plus évoluée de la firme à la pomme. Ce n’est pas courant pour un produit dernier cri chez ce constructeur mais l’Apple Watch Ultra bénéficie d’une réduction de prix importante. Vous pouvez économiser 100€ sur le prix final.

L’Apple Watch Ultra est proposée à 899€ au lieu de 999€. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 10%. C’est une affaire à ne pas laisser passer.

Cette offre concerne le modèle GPS + Cellular de 49mm avec boitier en titanium équipé d’une bracelet Alpine vert.

Apple Watch Ultra – Les points forts

L’Apple Watch Ultra dispose d’un grand écran OLED avec une surface d’affichage 27% supérieure à celle de l’Apple Watch SE. Le niveau de luminosité de cette dalle monte jusqu’à 2000nits au lieu de 1000nits pour les autres Apple Watch. Il est également plus résistant aux rayures et aux chocs grâce à un verre saphir et des bords en Titane.

L’autonomie de la montre a aussi été améliorée. L’Apple Watch Ultra peut tenir jusqu’à 36 heures en utilisation normale, contre 18 heures pour l’Apple Watch Series 7. Elle est également compatible avec la recharge rapide, qui permet de récupérer 80% de batterie en 30 minutes. Parmi ses autres points forts, il faut également citer sa haute résistance à l’eau. Elle est adaptée à la natation et à la plongée de loisir jusqu’à 40m de profondeur.

L’Apple Watch Ultra est aussi un outil de suivi de santé. La montre est dotée de plusieurs capteurs qui mesurent l’ECG, l’oxygène dans le sang, le sommeil, le stress ou encore l’activité physique. Elle peut même envoyer des notifications en cas d’arythmie et de fréquence cardiaque irrégulière.

