Le Nothing Phone (2) à un prix renversant pour Black Friday

Le Nothing Phone (2) est à un prix sacrifié pendant la semaine du Black Friday. C’est le moment d’en profiter.

Le Nothing Phone (2) est un des rares smartphones qui a réussi à marquer sa différence ces derniers mois. Original et puissant, il s’offre une belle baisse de prix pendant la Black Friday Week.

Le prix du Nothing Phone (2) passe de 689€ à 629€. Vous économisez 60€ sur le modèle équipé de 12/256Go. C’est une offre à saisir d’urgence.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous avez besoin d’encore plus d’espace de stockage, le Nothing Phone (2) avec 12/512Go est également en promotion. Son prix passe de 784€ à 699€. Vous bénéficiez d’une remise de 85€.

Suivez ce line pour l’acheter.

Nothing Phone (2) – Les points forts

Le Nothing Phone (2) reprend le design du premier modèle mais avec encore plus de Glyph. Le dos de l’appareil comporte 33 zones LED. Notifications, niveau du volume, Timer, sonneries personnalisées, l’augmentation du nombre de ces LED multiplie les fonctionnalités.

A l’avant, le Nothing Phone (2) se pare d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement 120Hz et une luminosité de 1600 nits.

Le Nothing Phone (2) gagne un processeur plus puissant que celui de son prédécesseur. Il se positionne sur le segment haut de gamme avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Celui-ci est accompagné de 12Go de RAM et de 256Go de stockage.

Une batterie de 4700mAh alimente l’ensemble. Elle se recharge en 55 minutes grâce à sa compatibilité avec la recharge 45W.

Côté photo, il embarque un capteur principal Sony IMX 890 de 50MP avec un stabilisateur optique d’image et un ultra grand-angle de 50MP. La caméra Selfie intègre un capteur avec une résolution de 32MP.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici