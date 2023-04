L’iPhone 14 avec une réduction de plus de 140€

Arrêtez tout ! Le prix de l’iPhone 14 est en forte baisse. Ce bijou de technologie signé Apple passe sous la barre des 900€.

Vous souhaitez changer d’iPhone ? Nous vous avons dénicher un bon plan incontournable qui devrait vous plaire. Il concerne l’iPhone 14 avec 128Go de stockage. Le prix du très convoité smartphone d’Apple tombe à 878€ au lieu de 1019€.

Vous réalisez une économie de 14%, soit une réduction immédiate de 141€. Cette offre est valable sur la couleur Lumière Stellaire et la capacité de stockage de 128Go. C’est une offre qui ne se refuse pas.

Cliquez sur ce lien pour acheter cet iPhone 14.

iPhone 14 – Les points forts

L’iPhone est un smartphone équilibré qui concentre tout le savoir-faire d’Apple avec un prix abordable. Voici ces principaux points forts qui font de lui un incontournable pour tous les fans d’Apple. L’iPhone 14 intègre un écran OLED de 6,1 pouces lumineux avec des bords plats. Il est également résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68.

Le smartphone embarque une puissante puce Apple A15 Bionic, qui lui offre des performances de pointe en matière de calcul, de graphisme et d’intelligence artificielle.

L’iPhone 14 tourne sous iOS 16 qui contient plusieurs nouveautés comme la détection des accidents, qui appelle les secours en cas de choc violent, le mode focus, qui adapte les notifications selon l’activité en cours, ou encore Dynamic Island, qui affiche des informations utiles sur l’écran sans interrompre ce que vous faites.

Du côté photo, l’iPhone 14 dispose d’un double capteur arrière de 12MP chacun, avec un objectif principal plus large et plus lumineux que celui de l’iPhone 13. Il propose également un mode portrait amélioré, un mode nuit plus performant et un mode cinématique qui permet de filmer des vidéos en 4K HDR à 24ims. À l’avant, on retrouve un capteur de 12 mégapixels également, avec une reconnaissance faciale Face ID.

