Les Français et l’audio – Livre et Podcast – Chiffres clés 2023 Audible

Audible a dévoilé son étude annuelle sur les Français et l’audio (livre audio et podcast) à quelques jours du lancement du Festival du Livre de Paris.

Premier constat, l’appétence des audiophiles ne baisse pas. 57% des personnes interrogées déclarent écouter des contenus audio.



Parmi eux, 30% écoutent des livres audio c’est 4% de plus qu’en 2022. 46% sont plutôt podcasts radio, 30% podcasts natifs et 23% aiment les podcasts de fiction.



Concernant les audiobooks, les Français en écoutent 1,7 par mois. 65% estiment que l’audio permet de lire de façon différente. Et, 41% estiment que ça leur permet de lire plus de livres.



51% des audiolecteurs ont moins de 35 ans (Vs 29% en 2021). Les jeunes sont aussi friands de lecture audio. L’étude pointe que les 15-19 ans représentent 57 % des auditeurs et le chiffre grimpe à 58 % pour les 20-24 ans.



Vous pouvez consultez les autres chiffres de cette étude réalisée par OpinonWay dans l’infographie ci-dessous.