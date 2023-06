Google Pixel 7 Pro La bonne affaire vous économisez 130 euros

Le Google Pixel 7 Pro est proposé en super bon plan pour une durée limitée.

Le smartphone passe à 769 euros au lieu de 899 euros, vous économisez directement 130 euros ! Cela concerne la version 128 GO Cliquez ici pour la version noire. Cliquez ici pour la version neige.

Pixel 7 Pro 256 GO est aussi en bon plan le smartphone passe de 999 euros à 869 euros Cliquez ici pour la version neige. Cliquez ici pour le noir.

Quelques infos sur le Google Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 Pro dispose d’un écran 6,7 pouces. Il tourne sous Android 13 et il est 5G.

Ce smartphone est optimisé à tous les niveaux par Google et notamment au niveau de la photo. Il tourne également avec un processeur Tensor G2 nouvelle génération.

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme qui se distingue par ses performances photo et son intelligence artificielle.

Doté d’un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, il offre une expérience visuelle immersive et fluide. Il dispose également de 12 Go de RAM et de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne.

Le triple module photo arrière, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x5. Il bénéficie également des fonctionnalités exclusives de Google, comme le mode Vision de nuit, le mode Portrait ou le mode Cinématique.

