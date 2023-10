Poco F4 GT à moins 50% pour Prime Day prix atomisé !

Pour Prime Day, le Poco F4 GT est en méga promo. Profitez d’une remise directe de 50%. Le smartphone de Xiaomi passe sous la barre des 300€ !

Les points forts du Poco F4 GT

Le smartphone intègre un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Il est propulsé par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assisté par de 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1.

Le F4 GT existe aussi en 12/256Go. Avec ce genre de configuration aucun jeu ne devrait lui résister.

Ce nouveau flagship POCO possède une autre arme secrète. Les joueurs les plus exigeants pourront mettre à profit ses gâchettes magnétiques. Elles sont capables de supporter 1,5 million de pression et elles ont été testées avec plus de 100 jeux populaires. Elles peuvent aussi servir de raccourcis quand le smartphone n’est pas en mode jeu.

Un smartphone gaming a besoin d’une batterie qui tient la distance. Xiaomi a doté son smartphone d’une batterie de 4700mAh compatible avec la charge rapide 120W. Différents modes sont disponibles pour garantir sa durée de vie. Le plus rapide, recharge la batterie à 100% en 17 minutes. Cliquez ici pour ce bon plan

