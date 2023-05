Poco X4 GT – Un smartphone gaming de qualité à un prix dérisoire

Le Poco X4 GT est à un prix renversant. Le prix de ce smartphone taillé pour le gaming passe sous les 300€.

Si vous cherchez un smartphone qui vous permettra de jouer sans vous ruiner nous avons trouvé la perle rare. Sorti en 2022, le Poco X4 GT n’est pas une antiquité. Il vous permettra de profiter des jeux vidéo les plus récents dans les meilleures conditions pour un prix dérisoire.

Le Poco X4 GT est vendu seulement 299,90€ au lieu de 342,10€. Vous économisez plus de 42€ sur ce très bon smartphone. Cette promotion concerne la version équipée de 8Go de RAM et de 256Go de stockage.

Quels sont les points forts du Poco X4 GT ?

Le Poco X4 GT se distingue par un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui offre une excellente qualité d’affichage et une fluidité optimale. C’est idéal pour le gaming.

Le smartphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5nm qui lui confère une vélocité parfaite pour le jeu.

Le Poco X4 GT dispose également d’une batterie de 5080 mAh, qui assure lui une autonomie très confortable. Il peut tenir jusqu’à 2 jours sans avoir besoin d’être rechargé. Cette batterie est compatible avec la charge rapide de 67 W. Elle récupère 100% d’énergie en seulement 46 minutes.

Son module photo arrière est composé de trois caméras : un capteur principal de 64MP, un capteur ultra grand-angle de 8MP et un objectif macro de 2MP. La caméra Selfie est de 16MP.

