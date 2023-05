La Petite Sirène 2023, on va voir le film au ciné ou pas ?

La Petite Sirène, le remake en Live Action sort le 24 mai au Cinéma. Nous l’avons vu découvrez notre avis.

Réalisé par Rob Marshall et produit par Disney, avons-nous céder aux chants des sirènes de cette adaptation tant attendue ?

Ariel, Polochon, Sébastien et Cie

La Petite Sirène en Live Action reprend tous les personnages connus et adulés par les fans du conte d’Andersen. La magie du dessin animé est-elle toujours là ? Il y a une étincelle mais on est loin du film original, il faut le voir comme une oeuvre à part.

Pour cette version, les effets spéciaux règnent en maître. Tout a été pensé pour proposer au public du grand spectacle et en mettre plein la vue et surtout les oreilles. Certains sont réussis mais pour d’autres, on s’éloigne de ce à quoi nous a habitué Disney.

Le bestiaire de cette Petite Sirène ne fait pas rêver, ni rigoler. On a même du mal à s’attacher à Polochon et encore moins à Eurêka. C’est le même constat pour Sébastien le crabe dans le rôle de l’entremetteur qui est franchement bof.

Le casting des comédiens est sympa, mais là encore le jeu manque un peu de conviction.

Des chansons omniprésentes

Pas de film Disney sans chansons, mais où est celle qu’on va fredonner sans cesse ? C’est peut-être une question de génération mais les voix forcées deviennent parfois inaudibles.

Alors certes, la version animée des années 80 est un peu datée, mais à force de vouloir faire du neuf avec du vieux, va-t-on faire rêver pour autant les nouvelles générations ?

Bref, en général je suis plutôt bon public, mais là, la magie n’opère pas. Voir Ariel prendre vie est une curiosité mais dans le genre, j’ai préféré l’adaptation d’Aladdin .

Tout n’est pas à jeter à la mer pour autant ! La Petite Sirène reste néanmoins un film familial, un moment à partager autour d’une super-production.

Parmi les choses que j’ai pu apprécier je citerai l’aspect réaliste de la terre et fantasmagorique de la mer avec de beaux effets spéciaux. Les fonds marins sont sublimes et donnent envie de s’y plonger.

Reste alors l’idée même de La Petite Sirène, la perception des cultures différentes, l’affirmation de soi, les préjugés et les idées toutes faites. La Petite Sirène 2023 parle bien de ces sujets en mettant en exergue l’amour et le rapprochement de toutes les cultures, et ça c’est cool.

Le casting

Ariel HALLE BAILEY

Le prince Eric JONAH HAUER-KING

Ursula MELISSA McCARTHY

Le roi Triton JAVIER BARDEM

Sébastien DAVID DIGGS

Eurêka AWKWAFINA

Polochon JACOB TREMBLAY

La reine NOMA DUMEZWENI

Sir Grimsby ART MALICK