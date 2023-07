Prime Day – Google Pixel 7 et Pixel 7a en bon plan

Pour Prime Day, et jusqu’au 12 juillet Les Google Pixel 7 et Pixel 7a sont en promo.

Le Pixel 7 + Buds passe à 599 euros au lieu 705€ Cliquez ici, quant au Pixel 7a + chargeur il est à au prix de 479 euros au lieu de 538 euros Cliquez ici

Points forts du Google Pixel 7

Le Google Pixel 7 est le dernier-né de la gamme Pixel. Ce smartphone se distingue par son design sobre et épuré mais surtout il concentre tout le savoir-faire de Google en matière de smartphone.



Il embarque un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un niveau de luminosité qui atteint 1000nits.

Le Google Pixel 7 tourne avec un processeur Tensor G2 développée par Google. C’est une puce conçue sur mesure avec l’IA Google et qui rend le Pixel 7 plus rapide et plus sécurisé. Il est assisté par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.



Le Google Pixel 7 dispose d’une batterie de 4355 mAh qui lui confère une autonomie d’environ 72 heures. Elle est compatible avec la charge rapide 30 W et la charge sans fil de 15 W.

L’un des gros points forts du Pixel 7 est sans conteste la photo. On trouve à l’arrière un objectif grand-angle de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12MP. CE duo permet de capturer des photos splendides de jour comme de nuit grâce à l’IA et au traitement des algorithmes mis au point par Google. Cliquez ici

Points forts du Pixel 7a

Côté photo, trouvez un module arrière qui se compose d’un capteur Sony IMX787 de 64MP et d’un ultra grand-angle de 13MP.

Il tourne avec le même processeur que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Le Tensor G2 est la deuxième génération de puce mise au point par Google.

Il est accompagné par 8Go de RAM et 128Go de stockage. Du côté de l’écran, la diagonale mesure 6,1 pouces. Cette dalle occupe 83% de l’avant de l’appareil.

Le Google Pixel 7a est un concentré du savoir-faire de Google dans un smartphone compact proposé à un prix serré. Il se révèle être un smartphone polyvalent, équilibré et surtout excellent en photo. Cliquez ici

