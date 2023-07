Prime Day – Les Nothing Ear (2) et Nothing Phone (1) à des prix renversants

Les très beaux écouteurs Nothing Ear (2) et le Nothing Phone (1) s’offrent des baisses de prix conséquentes.

Les très convoités Nothing Ear (2) et Nothing Phone (1) sont en promotion à l’occasion des Prime Day 2023. Les écouteurs sans fil et le smartphone de la jeune société Nothing se caractérisent par leur coque transparente qui laisse entrevoir une partie de leurs composants.

Si vous voulez écouter de la musique et téléphoner avec style et élégance, ces bons plans vont vous intéresser.

Nothing Ear (2)

Les Nothing Ear (2) sont les derniers écouteurs sans fil du constructeur. Ils sont équipés d’un système de réduction de bruit active efficace jusqu’à 40db et d’un son certifié Hi-Res Audio.

La double chambre et le moteur dynamique de 11,6 mm fournissent un son clair, détaillé avec des basses puissantes.

Les Nothing Ear (2) blanc sont vendus 119€ au lieu de 149€. Vous économisez 20% soit 30€ de moins sur le prix final.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) a remporté un vif succès lors de sa sortie. Ce smartphone atypique est doté d’une coque transparente qui le rend immédiatement reconnaissable.

Le Nothing Phone (1) 8/128Go est vendu à 329,99€ au lieu de 379,99€. Vous réalisez une économie de 50€.

La version 8/256Go est aussi en promotion. Elle est vendue 345€ au lieu de 398,70€.

Ce smartphone polyvalent se place sur le segment milieu de gamme. Il possède un écran OLED de 6,55 pouces 120Hz. Le Nothing Phone (1) tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+. Il est couplé à 8 ou 12Go de RAM DDR5 et à 128 ou 256Go de stockage en UFS 3.1.

Du côté de la photo, vous pouvez compter sur une caméra 50MP Sony IMX766 et un ultra grand-angle de 50MP. Sa batterie de 4500mAh lui confère une autonomie d’environ 1,5 jour.

