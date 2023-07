Prime Day – Très forte baisse sur toutes les Kindle

Le prix de toutes les Kindle est en chute libre pour les Amazon Prime Day 2023. Amazon annonce la couleur et frappe fort.

Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe, Kindle Oasis, toutes les liseuses sont en promotion pendant deux jours. Amazon sabre les prix de ses liseuses et propose de réduction allant de 31% à 18%. C’est le moment de s’équiper et de voyager léger pour les vacances.

Nous vous rappelons que pour bénéficier de ces promotions vous devez être abonnés à Prime.

Kindle 2022

Le Kindle 2022 (dernière modèle à ce jour) avec un écran de 6 pouces de 300ppi est au prix de 69,99€ au lieu de 99,99€. Vous économisez 30% soit 30€. Cette offre concerne le modèle noir avec publicités.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le modèle sans publicité bénéficie également d’une baisse de prix. La liseuse est proposée à 79,99€ au lieu de 109,99€. Cela correspond à une baisse de 27% soit 30€ en mois sur le prix final.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Kindle Paperwhite Signature Edition

La Kindle Paperwhite Signature intègre un grand écran dee 6,8 pouces avec un réglage automatique de l’éclairage. Elle embarque 32Go de stockage et sa batterie est compatible avec la recharge sans fil. Le prix de la liseuse sans publicités baisse de 26%. Elle est vendue à 139,99€ au lieu de 189,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Kindle PaperWhite

Vous pouvez également vous tourner vers la Kindle Paperwhite. Ce modèle est doté de 16Go de stockage et elle est doté d’un éclairage chaud réglable qui ne fatigue pas les yeux. Certifiée IPX8, elle résiste à l’eau.

Ce modèle avec publicités est vendu à 109,99€ au lieu de 159,99€. Vous économisez 31% soit 50€ de moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le modèle sans publicités est à 119,99€ au lieu de 169,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Kindle Scribe

Kindle Scribe est destiné à la lecture mais aussi à l’écriture n’échappe pas aux Prime Day. Le Kindle Scribe embarque un grand écran de 10,2 pouces. Equipé d’un stylet, c’est le premier Kindle sur lequel on peut écrire et dessiner. Le modèle avec le stylet basique et 16Go déstockage est à 294,99€ au lieu de 369,99€. Vous économisiez 20%.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le prix du modèle avec une stylet premium doté de fonctions tombe à 319,99€ au lieu de 399,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Kindle Oasis

Le Kindle Oasis possède un grand écran de 7 pouces avec une définition de 300ppi pour lire confortablement. L’écran dispose d’une température d’éclairage ajustable et de boutons physique pour tourner les pages des livres. La liseuse est certifiée IPX8 et résiste à l’eau.

La Kindle Oasis avec 8Go de stockage est à 199,99€ au lieu de 249,99€. Vous économisez 20% soit 50€ de moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici