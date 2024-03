Samsung Galaxy Book 3 – Un prix tellement bas que vous n’en dormirez plus la nuit

Le PC Samsung Galaxy Book 3 est la super bonne affaire du week-end. Son prix s’effondre sous la barre des 550€.

Le Galaxy Book 3 avec un écran 15 pouces, un processeur Intel Core i5 de 13ème génération et un SSD de 512Go est à seulement 549€.

Vous allez toucher du doigt l’excellence Samsung pour moins de 550€. Il y a peu de temps encore le PC était à plus de 849€. C’est une vraie bonne affaire. Vous bénéficiez d’une remise de 35% soit 300€ de moins.

Cette offre est limitée dans le temps alors profitez-en avant qu’il ne soit trop tard. Laissez-vous tenter par cette offre envoutante.

Samsung Galaxy Book 3 – Les points forts

Le Samsung Galaxy Book 3 est léger pour un PC portable avec un écran de 15,6 pouces. Il pèse 1,6kg. Il se glisse facilement dans un sac. Le Galaxy Book 3 tourne avec un puissant processeur Intel Core i5 de 13ème génération. Il est assisté par 8Go de RAM et un SSD de 512Go.

L’ordinateur embarque une connectique complète avec deux prises USB-C, un HDMI, deux USB-A 3.2, un port microSD et une prise audio jack.

Parlons justement de la qualité audio. Elle n’est souvent pas au rendez-vous sur les PC portables. Le Galaxy Book 3 se distingue avec 4 haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos.

Autre avantage, une technologie WiFi plus rapide avec la norme WiFi 6 équipe cet ordinateur.

