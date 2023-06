Samsung Galaxy S21 FE prix dingue 310€ d’économie et un cadeau !

Pour la fête de pères, Samsung casse le prix du Galaxy S21 FE. Vous allez faire une économie de 310€ pour ce smartphone 5G avec une paire de Galaxy Buds2 en cadeau !

Le Samsung Galaxy S21 FE 128 GO passe à 449 euros au lieu de 759€ c’est une excellente affaire ! Cliquez ici pour en profiter

Quelques infos sur le Samsung Galaxy S21 FE

Le smartphone dispose d’un écran plat Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces. Son taux de rafraîchissement s’adapte entre le 60Hz et 120Hz pour assurer une meilleure fluidité des animations.

Lorsqu’on ausculte plus en détail l’appareil, on découvre un processeur Qualcomm Snapdragon 888 assisté par 8Go de RAM. Le Galaxy S21 FE dispose d’une batterie de 4500mAh compatible avec la charge rapide 25W. Le chargeur n’est pas dans la boite.

Cette batterie est compatible avec la charge sans fil et charge inversée et certifié IP68.

Concernant la photo, le smartphone rassemble un capteur principal de 12MP, un ultra grand-angle de 12MP et un zoom optique X3 de 8MP. On trouve à l’avant une caméra Selfie de 32MP.

Revenons à l’appareil photo principal. Il permet de réaliser un zoom hybride X30Le mode nuit est amélioré pour produire des clichés plus nets en basse lumière. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

