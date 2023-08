Samsung Galaxy S23 à moins de 700€ c’est une affaire !

Que diriez-vous de vous offrir un Samsung Galaxy S23 ? Il est en promotion pour la rentrée, il s’affiche à 849€ et il y a en plus quelques surprises qui font baisser son prix encore plus !

Le Galaxy S23 128 GO passe à 849€ c’est un super prix ! En plus de cela vous bénéficiez d’un ODR de 150 euros ce qui au final le ramène à 699€ ! Cliquez ici pour l’acheter. Et ce n’est pas fini pour l’achat du smartphone vous recevez un étui ClearView d’une valeur de 69.90€ ! Elle est pas belle la vie ?!

La version 256GO est à 909€. Si vous utilisez l’ODR de 150€ il revient à 759€ et un étui offert ! Cliquez ici

Des infos sur le Samsung Galaxy S23

Le Galaxy S23 est un smartphone solide et performant. Le modèle proposé a 128 GO ou 256GO de stockage. Il est doté d’un écran de 6.1 pouces. Il a un triple capteur photo dont un en 50 MP en principal. Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques dans notre fiche ci-dessous.

