Samsung Galaxy S25 Ultra et S25 les prix dégringolent

Par / 25/04/2026 / Bon Plan, Galaxy S25 Ultra

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Galaxy S25 Ultra bon plan

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Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques 

  Galaxy S25 Ultra 5G
Ecran 6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition 3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.0
Mises à jour  Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
Caméras arrières 200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2) 
IP68 IP68
Batterie 5000mAh
Charge rapide recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
Android Android 15 – OneUI 7
Dimensions 162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g

 

 

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