Samsung Galaxy Tab S9 FE – Cette tablette est à un prix incroyable pour quelques heures !

Quelques infos sur la TAB S9 FE

La Galaxy Tab S9 FE avec son design fin, compact et coloré, est idéale pour vos projets du quotidien.



Elle vous accompagne partout, même dans vos aventures les plus insolites, grâce à sa résistance à l’eau et à la poussière (IP68).



Son bel écran immersif de 10,9’’ vous permet de profiter de vos séries et films préférés, de jouer, mais aussi d’être dans d’excellentes conditions pour travailler ou étudier.

L’écran WQXGA+ de 10,9 pouces et sa résolution exceptionnelle de 2304 x 1440 pixels, offrent des images nettes et des couleurs éclatantes.



Avec le S Pen inclus, prenez des notes, organisez votre quotidien ou laissez s’exprimer l’artiste qui est en vous.

La Samsung Galaxy S9 FE est équipée d'une caméra arrière double, comprenant un capteur principal de 8 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP.

