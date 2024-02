Samsung Galaxy Tab S9 Ultra la Rolls des tablettes Android beaucoup moins cher !

La Samsung Galaxy tab S9 Ultra est en bon plan et c’est un très bon prix pour la Rolls des tablettes Android !

Profitez d’un remboursement de 200€ sur la TAB S9 Ultra de Samsung. Recevez en plus un Book Cover hybride pour votre appareil !

La Galaxy Tab S9 Ultra 256 GO est déjà en promo à 1189.99€ au lieu de 1199€. Avec l’offre de remboursement de 200€ c’est comme si elle vous revenait à 989.99€ ! Et en plus l’étui est gratuit ! Cliquez ici pour bénéficier de l’offre.

La Tab S9 Ultra vous revient moins cher que la TabS9+ c’est fou ! Vous trouverez les caractéristiques de la tablette dans notre tableau ci-dessous.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – La fiche technique