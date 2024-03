Samsung Galaxy Watch6 – 4G elle n’a jamais été à ce prix !

La Samsung Galaxy Watch 6 4G 44mm est à un prix dingue ! Profitez des promotions de printemps pour vous offrir cette super smartwatch.

La montre connectée signée Samsung bénéficie d'une réduction et d'un ODR de 50€. Elle passe à 230€



Pour obtenir ce prix suivez nos instructions.

Sur le site la montre s'affiche à 309 euros au lieu de 369€. Si vous ajoutez la montre à votre panier d'achat, il y a une réduction automatique de 30€. Puis en utilisant l'ODR de 50€ vous êtes remboursé par la suite de la somme. Au final, Samsung Galaxy Watch 6 4G 44mm vous revient au prix incroyable de 230€

Des infos sur la Galaxy Watch6

Galaxy Watch 6 joue la carte de la discrétion en se débarrassant de la bague rotative et en réduisant la taille de son boitier. Elle est légère comme une plume. Avec seulement 28,7g, on la sent à peine au poignet.



L’autre particularité de cet écran Super AMOLED est sa luminosité. Elle monte jusqu’à 2000nits. C’est le niveau le plus élevé de toute la gamme Galaxy y compris les smartphones.

Elle tourne sous Wear OS. Ce système lui ouvre les portes du Play Store de Google et de ses nombreuses applications. WhatsApp, Spotify, Google Maps, vous avez l’embarras du choix.

Vous n’avez plus besoin de sortir votre smartphone de votre poche, elles fonctionnent toutes sur la montre.

Les Galaxy Watch 6 accueille même Samsung Wallet. Cette appli regroupe en un seul endroit des éléments essentiels comme des cartes de crédit, des cartes d'embarquement, des cartes de fidélité, des coupons, etc. Bien sûr vous avez accès à toutes les fonctions santé et sport.

Découvrez d'autres bons plans dans notre rubrique ici.

