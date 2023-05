Samsung Galaxy Z Flip 4 super bon plan et une Galaxy Watch 5 offerte

C’est bientôt la fête des mères et des pères profitez d’une super promo sur le Samsung Galaxy Z Flip 4. Il est à prix réduit avec une montre Galaxy Watch5 offerte !

Le Smartphone Galaxy Z Flip4 128 GO passe à 999 euros au lieu de 1109 euros. Vous obtenez en plus 100€ de remboursement grâce à l’ODR Samsung. Et en plus la superbe montre connectée Galaxy Watch 5 est offerte Cliquez ici pour profiter de l’offre ! Il vous revient au final à 899€ (ODR compris).



Coque avec revêtement mat, charnière affinée, nouveau widgets, performances, autonomie, photo, Nightographie, accessoires, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Galaxy Z Flip 4 dans notre vidéo.



Lorsqu’il est ouvert, le Z Flip4 offre une bonne prise en main. Il est léger et fin (187g et 6,9 mm d’épaisseur). Avec un format 22:9, il est plus étroit que la plupart des smartphones mais on ne le ressent pas au quotidien.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4 est un téléphone pliant. Il est performant et esthétique. Ouvert, il dispose d’un écran confortable de 6.7 pouces.

