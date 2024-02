Samsung Galaxy Z Flip 5 290€ de réduction à ce prix-là on fonce

Le légendaire Samsung Galaxy Z Flip5 est encore moins cher, c’est vraiment le moment de craquer et en plus une coque est offerte !

Le plus stylé des smartphones pliants est à un prix fou, suivez nos consignes pour l’obtenir au meilleur prix ! Bon shopping !

Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 200 euros pour la version 256GO à 999€ au lieu de 1199€ ! Attention, avec le code Smasung10 à saisir au moment de la mise au panier, vous économisez 90 euros de plus. Le Z Flip 5 vous reviendra au final à 909€ ! Pour obtenir bénéficier de cette super promotion Cliquez ici

La version 512GO du Galaxy Z Flip 5 est aussi en promotion avec le même code le smartphone passe à 1029€ en plus de la remise déjà affichée. Cliquez ici pour ce bon bon plan

Offre valable jusqu’au 5 février 2024 à 11h59. Cette promotion concerne aussi les couleurs exclusives : jaune, cobalt et vert !

Pour obtenir plus d’informations sur ce smartphone regardez notre vidéo.

Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques dans notre tableau ci-dessous. Cliquez ici pour ce bon bon plan

Samsung Galaxy Z Flip5 les infos