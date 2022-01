Soldes d’hiver 2022 – Bon Plan smartphones Oppo Find X3 Pro Reno6 Pro Oppo A94 - IDBOOX

Oppo casse les prix pour les soldes d’hiver 2022 ! Profitez de belles remises sur plusieurs smartphones de la gamme Oppo.

OPPO Find X3 pro 5G

Smartphone phare de la marque, l’OPPO Find X3 Pro 5G 256 GO, est un modèle ultra-premium au design avant-gardiste. Équipé de 4 capteurs photo et d’un écran immersif à la pointe de la technologie, il est le premier smartphone OPPO capable de capturer et d’afficher un milliard de couleurs pour une précision incroyable et un réalisme inégalé

Oppo Find X3 Pro passe à 899.99 euros au lieu de 1149.00 euros Cliquez ici

Reno 6 Pro 5G 256 GO

Boosté par l’IA, l’OPPO Reno6 Pro 5G offre une expérience de capture vidéo supérieure, particulièrement dans le domaine du portrait. Équipé de nombreuses fonctionnalités de pointe qui permettent d’enregistrer chaque moment précieux sous la forme d’un portrait de qualité professionnelle. Côté esthétique, l’OPPO Reno6 Pro revêt un design exclusif baptisé OPPO Glow, pour un smartphone qui ne fait aucun compromis entre style et créativité.

Oppo Reno 6 Pro 5G passe à 699.00€ au lieu de 799.00€ Cliquez ici

Smartphone Oppo A94

OPPO A94 5G offre une expérience complète, fluide et étonnamment facile. En plus d’être puissant, grâce à son processeur rapide, il est également créatif, avec ses 4 capteurs photo mais aussi unique, grâce à des technologies embarquées exclusives à OPPO.

Le A94 5G 128 GO passe à 299euros au lieu de 359 euros Cliquez ici

