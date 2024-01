Soldes d’hiver – Honor Magic 5 Pro le package d’enfer !

Honor Magic 5 Pro est proposé à prix super compétitif pour les soldes d’hiver. Le smartphone haut de gamme est à prix réduit et en plus vous avez un cadeau !

Le Honor Magic5 Pro 12/512Go est normalement à 1199.90€ , il est pour les soldes à 899.90€ . Vous faites une économie de 300 euros. Et ce n’est pas tout, vous recevez en bonus une coque pour protéger votre smartphone. Suivez ce lien pour l’acheter.

Il est fort ce Magic 5 Pro !

Doté d’un magnifique écran LTPO et d’un excellent appareil photo, le Honor Magic 5 Pro offre des avancées impressionnantes en matière de design, d’affichage, de photographie et de performances. Il établit de nouvelles normes de référence dans l’industrie.

Son équipement est au top ! C’est une puissante combinaison de trois appareils photo (grand angle 50Mpx, ultra grand angle 50Mpx et téléobjectif 50Mpx) et de la technologie Falcon Capture. Ce combo promet des photos époustouflantes quelles que soient les conditions. Suivez ce lien pour l’acheter.



N’oubliez pas le tout nouveau Honor Magic 6 Lite

Pour les budget plus contenus, le tout nouveau Honor Magic 6 Lite est à prix magique ! Jusqu’au 24 janvier profitez d’une offre fantastique ! Le HONOR Magic 6 Lite 5G 8 Go + 8 Go+256 Go passe à 299.90€ avec le code AM6LC100 au lieu de 399.90€, vous économisez 100€.

Vous obtenez aussi HONOR Choice Earbuds X5 (Offert d’une valeur de 49,9€). Pour bénéficier de cette méga offre suivez ce lien !

