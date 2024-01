Gallicarama – L’outil gratuit pour faire des vidéos à partir des images de la BnF

Gallicarama est un tout nouvel outil proposé par la plateforme de contenus patrimoniaux de la bibliothèque Gallica.

Cette interface permet à chacun de créer des vidéos et des expositions virtuelles en puisant dans les images des collections numériques du site de la Bibliothèque nationale de France. Après Gallicadabra on salue l’arrivée de ce concept ludique et instructif !



La bibliothèque numérique de la BnF explique : « Les images peuvent être animées et des contenus textuels ou légendes peuvent y être associés. L’histoire créée peut être partagée ou enregistrée sur votre ordinateur. »



L’outil Gallicarama est simple d’utilisation et intuitif. Il va permettre à tous les publics de créer des histoires passionnantes basées sur les images du patrimoine.

Le mode d’emploi est ici Et Gallicarama se trouve ici

Découvrez d’autres contenus numériques gratuits dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités