Soldes d’hiver – Ordinateurs Acer de 100 à 800€ de remise c’est chaud !

Les soldes d’hiver débutent et Acer propose de belles remises sur ses ordinateurs portables.

Bénéficiez de bons plans jusqu’à -50% en fonction de votre budget et de vos besoins en matière d’ordi ! Toutes les offres PC fixes, gaming et portables sont ici.

Les réductions sont automatiquement actives au moment de la mise au panier.

Sélection des ordinateurs portables en promo

-Acer Swift Go 14 OLED Ordinateur portable ultrafin | SFG14-71 | Argent 512 Go SSD

passe à 799€ vous économisez 200€ cliquez ici



-L’Aspire 7 Ordinateur portable | A715-43G | Noir. Processeur AMD Ryzen™ 5 5625U Hexa-core (6 cœurs) 2,30 GHz, 512 Go SSD passe à 799€ vous économisez 400€ Cliquez ici



-Acer Aspire 3 Ordinateur portable | A315-58 | Argent Processeur Intel® Core™ i5-1135G7 Quad-core (4 cœurs) 2,40 GHz 512 Go SSD Passe à 599€ vous économisez 200€ Cliquez ici



-Le portable Aspire 5 Ordinateur portable | A515-45 | Argent. Processeur AMD Ryzen™ 7 5700U Octa-core (8 cœurs) 1,80 GHz passe à 5999€ vous économisez 250€ Cliquez ici



-Le Swift Edge OLED Ordinateur portable ultrafin | SFA16-41 | Noir. Processeur AMD Ryzen™ 5 6600U Hexa-core (6 cœurs) 2,90 GHz, 1 To SSD Passe à 999€ vous économisez 500€ Cliquez ici

-L’ordinateur Swift 3 Ordinateur portable ultrafin | SF314-43 | Argent. Processeur AMD Ryzen™ 3 5300U Quad-core (4 cœurs) 2,60 GHz passe à 499€ vous économisez 200€. Cliquez ici

-Predator Helios 18 Ordinateur portable Gamer | PH18-71. Processeur Intel® Core™ i9-13900HX 24 Tetracosa-core (24 cœurs) 2,20 GHz 2 To SSD passe à 3199€ vous économisez 800€ Cliquez ici

De nombreux autres appareils sont en promo pour les soldes pour les découvrir c’est ici



