Soldes – Les Apple AirPods en super promo

Les Apple AirPods s’offrent une belle réduction de prix pour le lancement des soldes d’hiver. N’attendez pas pour en profiter.

Les soldes sont de retour. Le premier bon plan à ne pas manquer pour les fans d’Apple concerne les AirPods. Cette promotion est appliquée la deuxième génération des fameux écouteurs de la marque à la pomme.

Les AirPods avec boitier de charge Lightning sont vendus à seulement 119€. Ils étaient au départ à 159€. Vous réalisez une économie de 25% soit 40€ sur le prix final. Suivez ce lien pour les acheter vous que le stock soit épuisé.

AirPods 2 – Les points forts

Les écouteurs sans fil se connectent automatiquement à votre iPhone. Ils sont simples d’utilisation. Placés dans vos oreilles, ils détectent instantanément votre mobile. Ils utilisent des capteurs optiques et un accéléromètre de mouvement. Votre liste de lecture se met immédiatement sur pause lorsque vous les retirez.

Les AirPods 2 sont connectés à l’assistant vocal Siri d’Apple. Dites simplement « Dis Siri » et il répondra à votre demande, qu’il s’agisse de lancer votre playlist, d’effectuer un appel ou de lire vos messages.

Grâce à la nouvelle puce H1 la connexion se révèle plus rapide et plus stable.

Les écouteurs offrent 5 heures de temps d’écoute en continu et jusqu’à 3 heures de conversation. Ils peuvent tenir jusqu’à 24 heures grâce au boitier de recharge et 18 heures en conversation.

Suivez ce lien pour les acheter vous que le stock soit épuisé.