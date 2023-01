Lenovo ThinkBook Plus Twist – Un PC portable avec un écran e-ink couleur et un OLED

Lenovo a dévoilé de nombreux appareils au CES 2023. Plusieurs ont retenu notre attention mais le ThinkBook Plus Twist a le mérite d’être particulièrement audacieux.

Le Lenovo ThinkBook Plus Twist est un ordinateur portable qui a la particularité de posséder deux écrans.

Le ThinkBook Plus Twist – Un double écran pour des possibilité infinies

Jusque là il n’y a rien de très original mais le premier est une dalle OLED de 13,3 pouces et le deuxième est un écran e-ink couleur de 12 pouces (comme pour les liseuses). L’écran est monté sur un pivot central et on peut le faire tourner selon ses besoins.

Le ThinkBook Plus Twist peut adopter en position classique ou se transformer en tablette.

L’ensemble forme un vrai ordinateur avec de multiples possibilités. Le PC est propulsé par un puissant processeur Intel de 13ème génération accompagné par 16Go de RAM DDR5 et un SSD de 1To.

Cette configuration donne au ThinkBook Plus Twist assez de puissance pour effectuer toutes les tâches habituelles d’un ordinateur y compris jouer.

L’écran e-ink est plus limité notamment à cause de son taux de rafraichissement qui ne dépasse pas 12Hz. Il servira plus pour lire des livres numériques ou afficher des présentations ou des photos. Il permet également d’économiser de la batterie.

Au niveau de la connectique, on trouve deux ports USB-C et un prise jack. L’appareil pèse 1,35kg et fait 17,7 mm d’épaisseur.

Le prix et plus encore

Le ThinkBook Plus Twist sera proposé à partir de 1699€ HT et sera disponible à partir de juin 2023.

Parmi nos chouchous on citera deux autres perles. La grande Lenovo Smart Paper est équipée d’un écran e-ink et d’un stylet. C’est une grande liseuse qui permet aussi de prendre des notes. Le Lenovo Smart Paper sera proposé à partir de 499€ et devrait être disponible à partir de Mars 2023.

Le splendide Yoga Book 9i avec ses deux écrans tactiles séparés contrairement à l’Asus Zenbook Fold. Il se contorsionne dans tous les sens pour s’adapter à toutes les situations. De son côté, le Yoga Book 9i (13″, 8) sera proposé à partir de 2299€ TTC à partir de Juillet 2023.