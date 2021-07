Soldes - Montre Samsung Galaxy Watch 3 -32% - IDBOOX

Pour les soldes d’été la montre connectée Samsung Galaxy Watch3 voit son prix en forte baisse !

La montre 41mm (modèle femme) est à 249.99 euros au lien de 369.99 euros -32% pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

La Galaxy Watch3 45 mm est à 299.99 euros au lieu de 419.99 euros pour profiter de ce bon plan Cliquez ici



Le Pack Galaxy Watch3 45 mm Noir mystique + Ecouteurs sans fil Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live Mystic Noir est à 299.99 euros au lieu de 399.99 euros, vous économisez 100 euros pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

Notre avis sur la Galaxy Watch 3

Avec sa bague rotative, la Galaxy Watch 3 est une montre qui se démarque de la concurrence et qui a le gros avantage d’être très maniable.

Samsung a également su la rendre discrète. La bague s’intègre parfaitement dans le design de la montre. Tout en étant une montre sportive, elle demeure très élégante.

La Galaxy Watch 3 peut également se vanter d’être une montre connectée complète au niveau de la santé, des activités sportives et des fonctions proposées. Elle est en symbiose parfaite avec le smartphone et permet d’interagir avec lui de façon fluide et naturelle notamment au niveau des notifications.

L’interface mise au point par Samsung est une des plus abouties du marché et s’avère particulièrement agréable à utiliser.

La Galaxy Watch 3 est une des meilleures montres connectée haut de gamme actuelle. On l'adopte sans aucune réserve.