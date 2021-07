OnePlus prépare une tablette - IDBOOX

OnePlus élargirait sa gamme de produits et va se lancer dans la fabrication de tablettes. L’iPad va avoir une nouvelle concurrente.

OnePlus va ajouter une nouvelle corde à son arc. Cela fait maintenant plus de 8 ans que la compagnie est entrée sur le marché des smartphones. OnePlus s’est imposé sur le segment haut de gamme.

Elle a récemment diversifié son offre avec la création de la ligne Nord. Celle-ci permet de renouer avec l’esprit originel de la marque qui était d’offrir des produits à des prix très compétitifs (Voir notre test du OnePlus Nord CE 5G). Il faut également citer la montre connectée OnePlus Watch.

OnePlus veut se diversifier

OnePlus veut aller encore plus loin en élargissant son offre au-delà des smartphones. Son rapprochement avec Oppo n’y est peut-être pas étranger.

Les deux compagnies font parties de la même maison mère et elles ont décidé de mettre leurs forces en commun. On vous rappelle que OnePlus et Oppo ont dernièrement fusionné OxygenOS et ColorOS.

Maintenant, OnePlus a l’ambition de dépasser les frontières du smartphone. Elle a déposé la marque « OnePlus Pad » auprès de l’EUIPO (European Union Intellectual Proprety Office). La certification concerne un appareil électronique, on pense donc immédiatement à une tablette.

Cette démarche est logique. OnePlus appartient au groupe BBK Electronics qui possède également Oppo et realme. Cette dernière a étendu son catalogue avec un ordinateur portable et une tablette. OnePlus suit le mouvement.

