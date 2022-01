Soldes - Pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro Mi Smart Band 5 à 199€ - IDBOOX

Les soldes continuent ! Faites de bonnes affaires avec ce pack smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GO + Mi Smart Band 5 à 199 euros seulement.

Avec ce pack vous économisez 43% ce n’est pas rien ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour profiter de ce bon plan.

Quelques infos sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro fait passer le milieu de gamme dans une autre dimension. Il possède un design élégant un écran «DotDisplay» de 6,67 pouces. Le smartphone est également équipé de toutes les fonctionnalités : NFC, prise casque 3,5 mm, commande infrarouge, etc…

Il dispose dispose de 4 caméras dont la principale a un capteur de 64MP.

Les modes nuit, macro, portrait ou encore grand angle vous aideront à faire des souvenirs inoubliables. Les selfies seront encore plus fun avec le mode ralenti. Faites des vidéos en 4K comme au cinéma directement depuis votre smartphone.

Le Xiaomi Mi Band 5 est un bracelet connecté intelligent. Surveillez simultanément votre fréquence cardiaque, votre sommeil et votre forme physique. Veillez sur votre santé ! Shoppez ce pack Xiaomi Cliquez ici ou Cliquez ici

