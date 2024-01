Soldes – Samsung Galaxy S23 FE la bonne affaire avec cette baisse de prix et des Buds FE offerts !

Le Samsung Galaxy S23 FE est en promo pour les soldes d’hiver ! Economisez 100€ directement et recevez une paire de Galaxy Buds FE en cadeau !

Avec 100€ de moins le S23 FE est une bonne affaire ! Nous avons testé ce smartphone et nous avions estimé que s’il était proposé avec 100€ de moins il valait le coup ! C’est le cas aujourd’hui. Il est sorti en décembre 2023 !

La version 128 GO passe à 599€ Cliquez ici et la version 256 GO passe à 659 euros. Cliquez ici

Notre avis global sur le Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE est un smartphone avec un beau design et des qualités indéniables.

Il dispose d’un bel écran AMOLED légèrement plus grand et d’un appareil photo efficace de jour comme de nuit. Son processeur est un peu à la traine par rapport à celui du Galaxy S23 mais il assure face au jeux 3D les plus gourmands. Il offre dans l’ensemble une expérience équilibrée et polyvalente.

Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques du Galaxy S23 FE.

Dispo aussi en violet Cliquez ici

Couleur crème Cliquez ici

Et aussi en vert d’eau Cliquez ici

