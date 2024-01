Samsung Galaxy S23 FE Test – Vaut-il encore le coup ?

Nous avons testé le Samsung Galaxy S23 FE. On l’achète ou on ne l’achète pas ? La réponse est dans notre article.

Le Samsung Galaxy S23 FE est sorti en décembre 2023 en France. Nous avons passé les fêtes de fin d’année avec ce smartphone, voici ce que nous en avons pensé. (test non sponsorisé)

Le Galaxy S23 FE marque le grand retour de la gamme Fan Edition. Après l’absence remarquée du Galaxy S22 FE, le Galaxy S23 FE reprend le flambeau du Galaxy S21 FE.

Comme ses prédécesseurs le Galaxy S23 FE est un appareil milieu de gamme avec un prix sous la barre des 700€. Il est un peu moins cher que le Galaxy S23 classique mais en contre partie sa fiche technique a été remaniée. Suivez ce lien pour voir l’offre du moment

Samsung Galaxy S23 FE – Design et ergonomie

Le design du Galaxy S23 FE rappelle fortement celui du Galaxy S23 mais lorsqu’on le regarde de plus près on note de nombreuses différences. Le gabarit du S23 FE est beaucoup plus massif. La diagonale de l’écran atteint 6,4 pouces pour des dimensions de 158 x 76,5mm.

L’utiliser d’une seule main s’avère compliqué d’autant plus qu’il est assez épais. Il fait 8,2mm d’épaisseur pour 209g sur la balance. La prise en main reste tout de même très agréable notamment grâce à son cadre en aluminium très arrondi.

Le lecteur d’empreintes sous l’écran est positionné à la bonne hauteur. Le doigt tombe naturellement dessus.

L’arrière du smartphone reprend l’apparence des Galaxy S23. Les trois caméras ressortent de la coque et sont alignées verticalement. Si l’effet visuel est réussi, elles ressortent beaucoup de la coque. Elles provoquent un gros manque de stabilité quand le smartphone est à plat.

Une couche de verre Gorrila Galss 5 remplace le Gorilla Glass Victus 2 des Galaxy S23 pour protéger le dos. Préférez des couleurs claires qui ne marquent pas les traces de doigts. Nous avons reçu en test à la rédaction un très beau vert d’eau.

L’écran

Le Galaxy S23 FE dispose d’un écran de AMOLED 2X de 6,4 pouces. Il se positionne entre celui de 6,1 pouces du Galaxy S23 et celui de 6,6 pouces du Galaxy S23+. La qualité de cette dalle FullHD+ (2430 x 1080 pixels – 403ppi) confirme le savoir-faire de Samsung.

Les couleurs sont riches et éclatantes. Les paramètres donnent accès à différents réglages. Le mode Vif est le plus équilibré mais vous pouvez ajuster la balance des blancs à votre convenance. Le niveau de luminosité de la dalle atteint des pics qui vont jusqu’à 1450nits.

L’écran est dans l’ensemble assez lumineux pour être parfaitement lisible en extérieur comme vous pouvez le constater sur les photos. Le taux de réflectance se révèle également suffisamment bas pour ne pas gêner la visibilité.

Dommage que les bords qui entourent cette dalle soient si épais. Ils réduisent la surface d’affichage à environ 83% et nous rappellent que nous ne sommes pas sur un flagship. A titre de comparaison, le ratio corps / écran est de 86,8% sur la Galaxy S23.

Le taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz mais ce n’est pas une dalle LTPO. Il ne descend pas en dessous de 60Hz.

Les performances

Samsung a choisi de glisser sous la coque une puce Exynos 2200 héritée des Galaxy S22. La puissance déployée par ce dernier est très éloignée de celle du Snapdragon 8 Gen 3 qui équipe les Galaxy S23 classiques.

Ce processeur permet tout de même de profiter des gros jeux vidéo en 3D dans de bonnes conditions.

Le jeu Genshin Impact se lance avec une qualité de graphismes réglés sur le niveau faible et une fréquence d’image en 30fps. Vous pouvez pousser la qualité des graphismes sur le niveau moyen sans ressentir de ralentissement mais n’espérez pas aller au-delà.

On note également une tendance à chauffer assez vite mais cela ne gène pas le jeu.

Le son est délivré par deux haut-parleurs. Il est clair mais déséquilibré. Le haut-parleur dans le bas du smartphone prend l’ascendant sur celui dédié à l’écoute.

L’autonomie

Le Galaxy S23 FE carbure avec une batterie de 4500mAh. C’est beaucoup mieux que la batterie de 3900mAh du Galaxy S23. Cette batterie confère au S23 FE une autonomie d’une journée. Vous pouvez même espérer dépasser cette durée si vous laissez de côté les jeux vidéo.

Pour information, une partie de 15 minutes de Genshin Impact avec des graphismes moyens et une fréquence de 30fps consomme 5% de batterie. L’absence de dalle LTPO qui varie de 1Hz à 120Hz pénalise l’autonomie de la batterie.

Cette dernière est compatible avec la recharge filaire 25W et la recharge sans fil 15W. Inutile de poser la question, le chargeur n’est pas inclus dans la boite. Le smartphone récupère 50% de batterie en 30 minutes. Il passe de 0 à 100% en 1h15 avec un chargeur Samsung.

Les photos de jour et le zoom

Le Galaxy S23 FE embarque un triple appareil photo. Il rassemble un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, un téléobjectif de 8MP avec un zoom optique X3 et un ultra grand-angle de 12MP. Il fait quasiment jeu égal avec le Galaxy S23 mise à part son téléobjectif qui passe de 10MP à 8MP.

Le capteur principal se montre efficace de jour. Les couleurs sont réhaussées mais sans être forcées. C’est rare chez Samsung. Elles sont quasiment identiques à la réalité. Les clichés sont propres avec un beau piqué.

Le smartphone capture des images en 12MP ou en 50MP. Nous vous conseillons de rester en 12MP les couleurs sont identiques mais les contrastes sont plus marqués. Ce mode fait également preuve d’une meilleure gestion de la luminosité.

Le zoom optique X3 garantit une bonne définition de l’image. Il est équipé d’un stabilisateur optique d’image ce qui permet d’obtenir des photos nettes rapidement. Il restitue un niveau élevé de détails.

Le passage au zoom numérique X10 reste correct mais la précision s’estompe. La qualité diminue avec les zooms X20 et X30 mais les photos demeurent regardables.

L’ultra grand-angle et le mode portrait

L’ultra grand-angle n’est pas le point fort du Galaxy S23 FE. Il a un angle de vision de 123° ce qui a pour effet de déformer les photos. Il y a un fort sentiment d’aspiration au centre et les angles des photos perdent en netteté.

Ce capteur réussit tout de même à respecter la chromatique du capteur principal sauf en mode nuit. Un léger voile jaune recouvre les clichés.

Le mode portrait est très efficace. Cela ne surprend pas chez Samsung. Les détourages sont précis, les découpages nets. L’algorithme identifie bien les différents plans pour y appliquer l’effet Bokeh.

Vous pourrez modifier le niveau de ce flou d’arrière-plan en passant par une petite icone représentant un « i » entouré d’un cercle. Il donne accès à d’autres réglages automatiques comme la remasterisation automatique ou l’effaceur d’objets.

Les photos de nuit

Le Galaxy S23 FE ne déçoit pas quand la luminosité commence à baisser. Le mode nuit ne dénature pas les photos. Les couleurs sont légèrement rehaussées mais elles restent dans le domaine du réaliste.

Le S23 FE fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité dans l’ensemble. Il éclaire les zones sombres sans en abuser. Il se montre encore plus efficace avec les éclairages urbains et autres lumières. Vous en avez la preuve ci-dessous.

Pour ne rien gâcher, l’appareil réussit à supprimer le bruit tout en conservant un haut niveau de détails.

Ce qu’on en pense

Le Galaxy S23 FE est un smartphone avec un beau design et des qualités indéniables mais il a du mal à trouver sa place dans la ligne Galaxy S23. A 699€, il entre en concurrence directe avec le Galaxy S23. C’est une question de choix.

Il dispose d’un bel écran AMOLED légèrement plus grand et d’un appareil photo efficace de jour comme de nuit. Son processeur est un peu à la traine par rapport à celui du Galaxy S23 mais il assure face au jeux 3D les plus gourmands. Il offre dans l’ensemble une expérience équilibrée et polyvalente.

Il faudrait qu’il soit 100€ moins cher pour vraiment faire la différence. Le Galaxy S23 FE 8/128Go est à 699€. La version 8/256GO est à 759€. A l’heure où nous publions ce test le chargeur est offert.

Suivez ce lien pour l’acheter.

7.0 TOTAL SCORE Le Galaxy S23 FE est un smartphone avec un beau design et des qualités indéniables mais il a du mal à trouver sa place dans la ligne Galaxy S23. A 699€, il entre en concurrence directe avec le Galaxy S23. C’est une question de choix. Il dispose d’un bel écran AMOLED légèrement plus grand et d’un appareil photo efficace de jour comme de nuit. Son processeur est un peu à la traine par rapport à celui du Galaxy S23 mais il assure face au jeux 3D les plus gourmands. Il offre dans l’ensemble une expérience équilibrée et polyvalente. Design 7 Ecran 7 Performances 7 Autonomie 7 Photo 7 PROS Grand Ecran AMOLED X2

Grand Ecran AMOLED X2 Qualité photo de jour et de nuit

Qualité photo de jour et de nuit IP68

IP68 One UI 6 CONS Le prix

Le prix Le processeur du Galaxy S22

Le processeur du Galaxy S22 Charge rapide seulement 25W

Charge rapide seulement 25W Pas de chargeur dans la boite

Samsung Galaxy S23 FE – La fiche technique complète