Une tablette Samsung récente à moins de 200€, c’est possible

La tablette Samsung Galaxy Tab A9 plonge sous les 200€. Les soldes continuent et on ne nous avait pas prévenu.

La Samsung Galaxy Tab A9 est une tablette 8,7 pouces sortie en 2023. Elle est idéale si vous cherchez une tablette d’appoint facilement transportable avec la qualité Samsung.

Le modèle concerné par cette vente flash est équipé de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Le prix de cette Galaxy Tab A9 passe de 229€ à 189,90€. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 40€.

Samsung Galaxy Tab A9 – Les points forts

La Samsung Galaxy Tab A9 est sortie en 2023. Elle arbore un écran avec une diagonale de 8,7 pouces. Samsung a diminué les bords qui entoure la dalle par rapport au modèle précédent.

De petite taille et légère, la Galaxy Tab A9 se glisse facilement dans un sac. Elle mesure 8mm d’épaisseur et pèse 333g. Dotée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos et de128Go de stockage, elle possède tout le nécessaire pour visionner dans de parfaites conditions ses vidéos.

Sa batterie de 5000mAh, garantit des heures de de plaisir. Cette tablette est dotée d’une prise USB-C et elle tourne sous Android 13.

