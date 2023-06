Une TV Samsung QLED 4K récente à moins de 500€

C’est le moment de changer de TV et de passer à la 4K avec ce super bon plan. Il sera difficile de trouver moins cher pour une TV Samsung.

Nous vous avons déniché un nouveau bon plan incontournable. Il concerne cette fois-ci une superbe TV Samsung QLED. Il ne s’agit pas d’un vieux modèle puisque cette Smart TV est sortie en 2022.

Cette offre s’applique sur la TV Samsung QLED 4K des 43 pouces (QE43Q65B). Cela correspond à une taille d’écran d’environ 109 cm.

Cette TV est vendue exceptionnellement à 499€ au lieu de 599€. Vous économisez 100€ sur cette TV récente et performante. C’est une vente flash. Il ne faut pas réfléchir trop longtemps.

TV Samsung QLED 4K – Les points forts

Cette TV Samsung possède un écran 4K QLED de 43 pouces au format 16 :9. Sa fréquence de balayage est de 60Hz. La TV intègre un processeur QLED 4K avec intelligence artificielle. Grâce à eux elle transforme et améliore la qualité du son et de l’image, quelle que soit la source.

Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles. Le système Quantum HDR10+ fait ressortir les détails et le contraste de chaque image.

La TV analyse en permanence chaque image en analysant le niveau de profondeur et de couleur pour afficher des couleurs plus naturelles et réalistes.

Vous pourrez également brancher de nombreux périphériques sur les trois prises HDMI de la TV.

