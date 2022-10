Ventes Flash Amazon Prime – Bons plans Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 et Series 7

Les prix de l’Apple Watch SE, de l’Apple Watch Series 6 et de la Series 7 se prennent une claque pendant les ventes flash Amazon Prime.

Les ventes flash Amazon Prime ont démarré et il y a des bons plans à ne pas laisser passer. Cette opération spéciale réservée aux abonnés Prime se déroule du 11 et 12 octobre 2022. Amazon frappe fort sur les prix.

Ce bon plan concerne l’Apple Watch SE, l’Apple Watch Series 6 mais aussi la Series 7. Vous pouvez bénéficier d’une réduction jusqu’à 22%.

Apple Watch SE 2021

Certains modèles d’Apple Watch SE 2021 voient leur prix fondre de 22%. L’Apple Watch SE GPS et cellulaire est proposé à 289€ au lieu de 369€. Cela vous fait une économie de 80€ soit 22% en moins. Le modèle concerné par cette promotion est la montre avec un boitier en aluminium gris sidéral de 44 mm et un bracelet gris.

L’Apple Watch SE uniquement Wifi est aussi en promo. Il s’agit de la montre avec un boitier 44 mm en aluminium or avec un bracelet sport blanc. Le prix de cette Apple Watch Se passe de 319€ à 249€. La réduction s’élève à 70€ soit 22% de moins sur le prix final.

Apple Watch Series 6 et Series 7

Amazon ne fait pas les choses à moitié et elle baisse aussi les prix de certains modèles d’Apple Watch 6 et d’Apple Watch 7. L’Apple Watch Series 6 avec GPS uniquement et un boitier en aluminium bleu bénéficie d’une réduction de 46€. Son prix passe de 455€ à 409€. Cette promo s’applique sur la version avec une bracelet Sport Marine Intense.

Pour être encore plus chic, vous pouvez mettre à votre poignet l’Apple Watch Series 6 GPS et Cellular avec un boitier en acier inoxydable et son bracelet Milanais. Cette Apple Watch Series 7 tombe à 569€ au lieu de 607€.

On termine avec l’Apple Watch Series 7 GPS et Cellular avec un boitier en aluminium vert de 45mm. Le prix de la montre passe de 503€ à 469€.

