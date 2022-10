Ventes flash Amazon Prime – Des supers bons plans Honor 70 Honor Magic4 Pro

Les ventes flash exclusives Prime sur Amazon c’est jusqu’au 12 octobre. Profitez de supers bon plans sur la marque Honor !



Suivez le guide vous n’allez pas le regretter ! Le Honor 70 et le Magic4 pro sont en promo mais il y a d’autres produits aussi !

HONOR 70 8/256 Go

Sous son élégant design inspiré du diamant – pour la version Crystal Silver – se cache le tout nouveau capteur SONY IMX800 pour des photos époustouflantes, ainsi que le mode Solo Cut, pensé pour la conception de vlogs.

Il offre la meilleure expérience photographique de sa catégorie. Son double capteur photo principal de 54MP avec une ouverture f/1.9 permet de capturer plus de lumière pour des photos toujours plus lumineuses et plus détaillées.

À partir de 549,90€ au lieu de 599,90€, soit 50€ de réduction immédiate – coupon de 50€ inclus. Cliquez ici

HONOR Magic4 Pro

Équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le HONOR Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées.

Supporté par le moteur IA Qualcomm de 7ème génération et l’architecture de CPU Cortex-X2, le HONOR Magic4 Pro atteint une vitesse de traitement ultrarapide et de hauts niveaux de rendement. Doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 265 Go, il garantit aux utilisateurs un fonctionnement fluide et stable tout au long de la journée.

À partir de 899,90 € au lieu de 1099,90€, soit 200€ de réduction immédiate – coupon de 100€ inclus. Cliquez ici

HONOR 50 128 Go

Équipé d’une caméra frontale de 32MP avec angle de vue élargi à 90°, le HONOR 50 permet aux utilisateurs de prendre des selfies et même des « groupfies » avec toujours plus de monde dans le cadre !

Avec son triple appareil photo de qualité professionnelle, le HONOR 50, doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un objectif grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP, est idéal pour prendre des photos et des vidéos claires et détaillées, même en conditions de faible luminosité.

À partir de 299,90€ au lieu de 549,90€, soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Tablette HONOR Pad 8

Aussi puissante qu’élégante, la nouvelle tablette HONOR Pad 8 promet une expérience utilisateur immersive grâce à un écran 2K de 12 pouces qui promet une clarté époustouflante et des teintes réalistes, idéales pour regarder des films et des vidéos en streaming.

En complément, elle dispose de huit haut-parleurs placés des deux côtés pour une qualité audio inégalée, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier d’effets sonores puissants et équilibrés. Enfin, sa batterie longue durée offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en local ou 10 heures de navigation en ligne, ce qui en fait le compagnon idéal pour rester connecté toute la journée.

À partir de 299,90€ au lieu de 349,90€, soit 50€ de réduction immédiate. Cliquez ici

WATCH GTS 3 BLACK

Cette montre au design élégant et intemporel est équipée d’un moteur d’intelligence artificielle à 8 canaux pour la mesure de la fréquence cardiaque.

Elle offre une multitude de fonctionnalités allant de la santé au bien-être, en passant par le sport, la recharge rapide et bien plus encore. Avec ses 100 modes de sport, son coach virtuel et ses 15 jours d’autonomie, elle est parfaite pour ceux qui cherchent à marier élégance et performance au quotidien.

À partir de 169,90€ au lieu de 229,90€, soit 60€ de réduction immédiate. Cliquez ici

HONOR EARBUDS 3 Pro

Les HONOR Earbuds 3 Pro offrent aux utilisateurs la scène sonore que leur musique préférée mérite ainsi qu’une qualité d’appel supérieure.

Sa fonction de réduction de bruit active (Adaptive ANC) automatique permet de basculer d’un mode de réduction à un autre (Cosy, Modéré, Ultra) de façon automatique, en fonction du bruit ambiant. Les HONOR Earbuds 3 Pro sont également les premiers écouteurs phares True Wireless Stereo (TWS) de l’industrie à être dotés de la technologie de charge rapide 5C.

À partir de 149,90€ au lieu de 199,90€, soit 50€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Ordinateur MagicBook 14 AMD R5

Facile à transporter, le MagicBook 14 AMD R5 convient aussi bien aux voyageurs qu’aux professionnels grâce à son poids léger et sa grande autonomie de batterie. Alimenté par le processeur mobile AMD Ryzen™ 5 5500U, le MagicBook 14 AMD R5 aide à répondre aux besoins complexes du bureau en plus de l’utilisation dans la vie quotidienne pour l’apprentissage et le divertissement.

Pratique, il peut également être connecté à un téléphone portable par simple contact pour transférer des documents entre le téléphone portable et l’ordinateur portable. Lorsque plusieurs écrans sont allumés en coordination, les appels vocaux et vidéo peuvent être réalisés sur l’ordinateur portable, permettant de communiquer avec les mains libres. Enfin, pour encore plus de confort, une caméra HD est cachée sur un bouton du clavier et est éteinte quand elle n’est pas utilisée, protégeant la vie privée de ses utilisateurs.

À partir de 519,90€ au lieu de 749,90€, soit 230€ de réduction immédiate Cliquez ici

