Xiaomi 13T Pro – Attention 100€ de moins et une tablette offerte

Le Xiaomi 13T Pro vient juste de sortir et pourtant il bénéficie d’une vente flash à saisir d’urgence. Son prix baisse et en plus vous repartez avec une tablette offerte.

Le Xiaomi 13T Pro est en vante flash et vous n’allez pas en croire vos yeux. Le smartphone vient à peine d’être annoncé par Xiaomi. Il bénéficie d’une offre de lancement incroyable. Annoncé à 999€ lors de son lancement à Berlin, le smartphone est à 899€.

Nous ne parlons pas de la version de base. Le modèle concerné intègre 16Go de RAM et 1To de stockage. Cette offre ne s’arrêt pas là puisque le Xiaomi 13T Pro est accompagné de la nouvelle tablette Redmi Pad SE de 11 pouces. C’est une vente flash qu’il faut saisir d’urgence.

Suivez ce lien pour acheter le Xiaomi 13T Pro.



Une autre offre propose une remise de 100€ avec le code RDC13T + 100€ de reprise Cliquez ici pour voir

Enfin une troisième offre propose ceci Cliquez ici: Une Redmi Pad SE 4 GO + 128 GO offerte.

-26/09-31/10,1TB:150€ de bonus de reprise; 256G/512G:100€ de bonus de reprise.

-Offres exclusives pour les étudiants : 100€ de réduction

-Accès à YouTube Premium pendant 3 mois

-100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant 6 mois

Xiaomi 13T Pro – Les points forts

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone équipé d’un écran AMOLED CrystalRess avec de nombreuses qualités. Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 144Hz et son niveau de luminosité atteint 2600nits. Cette dalle plate est entourée par des bords fins et uniformes.

Le smartphone ne manque pas de puissance grâce à son processeur MediaTek 9200+ gravé en 4nm. Il répond aux exigences des joueurs notamment grâce à son système de refroidissement efficace. La température ne dépasse pas 35,5°C contrairement à d’autres smartphones.

Le processeur est accompagné de 16Go de RAM DDR5 et de 1To de stockage. Une batterie de 5000mAh alimente l’ensemble. Compatible avec la recharge 120W, cette batterie passe de 0 à 100% en seulement 19 minutes.

Autre point fort du Xiaomi 13T, il est IP68. Par conséquent, il ne craint ni l’eau, ni la poussière.

Xiaomi a également soigné les performances photo du 13T Pro avec une optique Leica mais aussi une imagerie à l’esthétique Leica. L’appareil photo se compose d’un capteur de 50MP qui permet une meilleure transmission de la lumière et un meilleur contrôle des aberrations chromatiques. On trouve à ses côtés un téléobjectif de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12MP.

