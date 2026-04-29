Dreame balaie les prix de ses aspirateurs robots pour les French Days

À l’occasion des French Days, Dreame casse les prix de ses aspirateurs robots avec des réductions allant jusqu’à 300 €.
Le constructeur Dreame marque les French Days avec une avalanche de baisses de prix sur ses meilleurs aspirateurs robots.
Du 29 avril au 12 mai 2026, une sélection d’aspirateurs robots bénéficie de baisses qui peuvent aller jusqu’à 300 €.
Cette opération French Days ne se limite pas aux aspirateurs robots. Dreame propose une vaste gamme d’appareils pour la maison. Robots tondeuses, Air Fryer et aspirateurs-laveurs participent aussi à cette valse des prix.
Les aspirateurs-robots :
- L40s Pro Ultra (19 000 Pa, franchissement d’obstacles 40 mm) 749 € => 569 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- L50s Pro Ultra (30 000 Pa, nettoyage automatique de la serpillière à 100 °C, franchissement d’obstacles 40 mm) 749 € => 649 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- L10 Ultra Gen 3 (25 000 Pa, levage de la serpillière 10,5 mm) 499 € => 429 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Aspirateurs-laveurs :
- H15 Pro Heat (eau chaude 85 °C, autonomie 72 minutes) 559 € => 469 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- H15 Pro (21 000 Pa, lavage de la brosse à 100 °C) 449 € => 349 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- H12 Pro FlexReach (18 000 Pa, 180° à plat) 269 € => 195 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Air Fryer :
- Air Fryer Dreame Tasti (Bols interchangeables 2,5 L à 4,5 L, fonction vapeur) 149 € => 109 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Robots tondeuses :
- Dreame A3 AWD Pro 3500 (LiDAR 3D 360°, franchissement d’obstacles 5,5 cm, doubles lames 40 cm) 2599 € => 2299 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Dreame A2 1200 (jardins jusqu’à 1 200 m² de surface) 1399 € => 1 099 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Dreame A1 Pro (jardin jusqu’à 2 000 m²) 1 099 € => 899 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.