Dreame balaie les prix de ses aspirateurs robots pour les French Days

Par / 29/04/2026 / Aspirateur robot, Bon Plan, Dreame, french days

À l’occasion des French Days, Dreame casse les prix de ses aspirateurs robots avec des réductions allant jusqu’à 300 €. 

Le constructeur Dreame marque les French Days avec une avalanche de baisses de prix sur ses meilleurs aspirateurs robots. 

French Days - Dreame fait fondre les prix de ses robots aspirateurs et de ses robots tondeuse

Du 29 avril au 12 mai 2026, une sélection d’aspirateurs robots bénéficie de baisses qui peuvent aller jusqu’à 300 €.

Cette opération French Days ne se limite pas aux aspirateurs robots. Dreame propose une vaste gamme d’appareils pour la maison. Robots tondeuses, Air Fryer et aspirateurs-laveurs participent aussi à cette valse des prix.

Les aspirateurs-robots :

Aspirateurs-laveurs :

Air Fryer :

Robots tondeuses :

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