Toc toc, ces liseuses Kindle sont à prix cassé !

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Kindle Colorsoft Signature Edition (vidéo et infos)
Grâce à son écran de 7 pouces dopé aux algorithmes et aux LED de dernière génération, vos bandes dessinées prennent vie avec un dynamisme inédit et une fluidité irréprochable.
Les atouts clés :
-Performances : contraste renforcé, réactivité optimale et 32 Go de mémoire.
– Confort de lecture : dalle antireflet, luminosité auto-ajustable et température de couleur réglable (du blanc froid au ton ambré).
– Usage nomade : format ultra-léger (219 g), étanchéité complète et jusqu’à 8 semaines de batterie.
Le Kindle Colorsoft 2025 : La couleur en format poche (vidéo)
Kindle Colorsoft 2025 hérite de la technologie Paperwhite, la référence incontestée en matière de contraste et de netteté. Son écran de 7 pouces trouve l’équilibre parfait entre un texte d’une précision chirurgicale et des visuels aux nuances douces.
En résumé :
– Confort visuel : le système FrontLight permet d’ajuster l’intensité et la température de l’éclairage pour préserver vos yeux.
-Résistance : certifié IPX8, il s’utilise sans crainte au bord de la piscine comme dans le bain.
-Affichage éprouvé : il reprend la dalle performante de la version précédente pour une transition fluide vers la couleur.
À savoir : cette version de 16 Go ne propose pas la recharge sans fil, réservée au modèle Signature.
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