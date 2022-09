3 Manga à lire pour bien digérer la rentrée

On vous propose une sélection de 3 Manga pleins de surprises à lire ce week-end pour une rentrée en douceur.



Recueil d’histoires courtes par les auteurs de The Promised Neverland, une histoire d’espionnage avec en toile de fond l’inventeur Tesla et un coffret collector pour les adeptes des missions dangereuses, évadez-vous avec ces trois Manga incontournables.

Recueil d’histoires courtes

Editeur : Kazé

Recueil d’histoires courtes est le fruit de Kaiu Shirai et Posuka Demizu, le célèbre duo d’auteurs de The Promised Neverland. Il contient 6 histoires courtes écrites avant la parution de leur série à succès. Chaque récit est complétement différent, mais ils reflètent bien l’ambiance de Neverland.

Ces histoires courtes naviguent entre action, suspens et fantastique avec des personnages forts. Inutile de préciser que les dessins sont un vrai régal pour les yeux avec de nombreux détails. Le petit plus qui fait toute la différence, ce recueil est entrecoupé d’anecdotes très intéressantes sur le travail de Kaiu Shirai. Les surprises ne s’arrêtent pas là puisque le livre se termine par l’épilogue de The Promised Neverland. Un incontournable.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Tesla Note Tome 1

Editeur : Vega Dupuis

L’inventeur Nicolas Tesla fait l’objet de tous les fantasmes. Il sert de prétexte ici à un manga d’espionnage. A la fin de sa vie Tesla a enfermé toutes ses inventions dans un cristal divisé en fragments pour ne pas qu’elles tombent entre de mauvaises mains. Le cristal devait les préserver pendant 100 ans pour éviter que le monde ne sombre dans le chaos. Des phénomènes étranges laissent penser que la protection a été brisée. Une société d’espions envoie Botan, une jeune fille rompue au combat et son équipier enquêter.

Tesla Note oscille entre action et comédie. Le duo fonctionne bien et on prend plaisir à suivre leurs tribulations. L’héroïne est une fonceuse qui adore jouer des pieds et des poings dès que l’occasion s’en présente et lui fait office de comique de l’histoire. C’est très agréable à lire et les dessins sont splendides. On valide.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Spy X Family Tome 8 Collector

Editeur : Kurokawa

On ne vous fera pas l’offense de vous parler de quoi parle Spy X Family mais il fallait qu’on vous parle de l’édition Collector du Tome 8 de la saga. Si vous êtes un fan de la série, c’est un coffret à ne pas laisser passer d’autant plus qu’il est en édition limitée. C’est une très belle pièce, bien réalisée.

Le tome 8 de Spy X Family est livré dans un coffret en carton rigide. Bien entendu, la boite contient le manga mais aussi une série de 16 ex-libris en couleur. Elle illustre les personnages du manga. Un petit conseil, utilisez une petite lame fine dans le genre cutter pour les sortir. L’ensemble est très ajusté et les cartes sont très difficile à sortir sans les esquinter. On a réussi et on vous met une photo pour vous faire saliver. Une édition collector qui rend hommage au manga.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.